La nuova fidanzata di Brooklyn Beckham somiglia tanto a mamma Victoria

Brooklyn Beckham : i fan sono convinti che la nuova fidanzata sia la copia della madre Victoria : Guarda i paragoni The post Brooklyn Beckham: i fan sono convinti che la nuova fidanzata sia la copia della madre Victoria appeared first on News Mtv Italia.

Trono Over : Riccardo Guarnieri insieme alla nuova fidanzata (FOTO) : Riccardo Guarnieri del Trono Over al ristorante con un’altra (FOTO) Riccardo Guarnieri è stato sorpreso a cena con un’altra donna. Difatti poco fa il blog News UeD ha pubblicato sul suo profilo instagram l’immagine dei due impegnati ieri sera a cenare in un noto ristorante della Capitale. Una foto, che ha creato immediatamente un bel polverone mediatico. Infatti sono stati tanti i fan del popolare dating, dopo aver visto quella ...

Kristen Stewart - addio a Stella Maxwell : la nuova fidanzata è una stilista californiana : addio alla modella Stella Maxwell, Kristen Stewart ha già voltato pagina: il nuovo flirt dell’irrequieta star della saga di Twiligh si starebbe frequentando con la stilista californiana Sara Dinkin, e secondo la rivista People le due donne vorrebbero passare le vacanze insieme. La storia con l’angelo di Victoria’s secret, iniziata nel maggio 2017, sembra si sia interrotta bruscamente lo scorso novembre: l’ultima ...

Ezio Greggio in Abruzzo : incontro con la famiglia della sua nuova fidanzata : Ezio Greggio conosce i genitori della giovane fidanzata Romina: tutte le novità Le feste natalizie possono essere una buona occasione per conoscere le famiglie dei propri partner. E così è stato per Ezio Greggio, conduttore di Striscia la Notizia, che è volato nella località abruzzese di Vicoli per fare una conoscenza importante. Infatti, il volto […] L'articolo Ezio Greggio in Abruzzo: incontro con la famiglia della sua nuova fidanzata ...

Kristen stewart : felice con la nuova fidanzata Sara Dinkin : Kristen stewart e Sara Dinkin: è amore dopo Stella Maxwell Ad un mese dalla fine della relazione con la super modella Stella Maxwell, l’ex stella di Twilight Kristen stewart è stata avvistata con una nuova fiamma. Si tratta della stilista Sara Dinkin, con cui l’attrice americana è stata paparazzata durante una passeggiata con i loro […] L'articolo Kristen stewart: felice con la nuova fidanzata Sara Dinkin proviene da Gossip e ...

Alex Belli e la nuova fidanzata Delia Duran : passione alle stelle : Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Alex Belli e Delia Duran Archiviata Mila Suarez, Alex Belli continua a vedere Delia Duran. Tra una prova e l’altra di Men in Italy-The Musical Fashion Show, lo spettacolo che lo vede protagonista a teatro con Iva Zanicchi e Bianca Atzei, Alex non trascura la nuova fidanzata. […] L'articolo Alex Belli e la nuova fidanzata Delia Duran: passione alle stelle proviene da Gossip e Tv.

Scomparsa di Brenda - la procura indaga per omicidio - il compagno sposa la nuova fidanzata : Fiori d'arancio per Andrea Felicetti. Il compagno di Maria Aparecida Soares detta Brenda, la donna Scomparsa lo scorso luglio dal Veronese, sta per sposare la nuova fidanzata Veronica. Ai giornalisti ha rivelato di aver deciso di convolare a nozze per impedire che la colombiana venga rimpatriata, "ma ci saremmo sposati lo stesso prima o poi", precisa. Intanto la procura indaga per omicidio contro ignoti: per il pm Brenda è stata uccisa.Continua ...

Uomini e donne - Giorgio Manetti presenta la nuova fidanzata e annuncia : ‘Conviviamo’ : “Con lei sto molto bene, mi rende felice. Innamorato a questa età è una parola grossa… Conviviamo. Va benissimo: è migliore del matrimonio”. Con queste parole Giorgio Manetti, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e donne, ufficializza la storia d’amore con la sua nuova compagna, benché preferisca non rivelarne il nome. LEGGI: Uomini e donne, Giorgio Manetti torna in tv: ‘Maria De Filippi sa tutto’ Giorgio Manetti ...

