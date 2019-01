La nostra salute e quella del pianeta migliorano se mangiamo meno carne rossa Un rapporto

Beyoncé e Jay-Z chiedono ai fan di diventare vegani : “Facciamolo per la nostra salute e per quella del pianeta” : Era il 2013 quando la coppia di artisti adottò la 22 days challenge, una "sfida" per trascorrere 22 giorni totalmente cruelty-free nella speranza di riuscire a proseguire con la scelta; oggi, nel 2018, Beyoncé e Jay-Z chiedono ai fan di diventare vegani e dunque seguire la loro scelta etica e salutare. Il loro appello compare nella prefazione di un libro di Mario Borges, personal trainer di Queen B, intitolato "The Greenprint: Plant-Based Diet, ...

Individuati gli smartphone più nocivi del 2018 per la nostra salute : Ci siamo appena messi alle spalle il 2018 e, in ambito mobile, può diventare molto interessante una comparazione tra gli smartphone più nocivi per la nostra salute tra quelli che hanno fatto il loro esordio sul nostro mercato in questi dodici mesi. Come forse alcuni nostri lettori ricorderanno, l'ultimo bollettino di questo tipo lo abbiamo condiviso sulle nostre pagine durante il mese di ottobre, ma arrivati al nuovo anno è indispensabile ...

“Le sbufale” - il caso dei veleni bianchi : farina e glutine - sono nocivi per la nostra salute? : In quest’ultimo articolo della saga dei “veleni bianchi” (zucchero, latte, sale, farina) parleremo delle fake news sulla farina, accusata spesso di essere nociva a causa della presenza del glutine. Analizziamo insieme la storia genetica del grano e le ultime ricerche scientifiche sulle intolleranze. “Preferisco i grani antichi perché sono naturali” Sbagliato. Il grano, per come lo conosciamo, non è presente in natura allo stato ...

6 modi inaspettati con cui il freddo e l’inverno influenzano la nostra salute : Il freddo e la neve sono finalmente arrivati in Italia per il primo grande ruggito dell’inverno e per rendere giustizia al periodo dell’anno in cui ci troviamo. Il freddo, nonostante ci faccia immergere nel tipico clima del Natale, può causare o aggravare una miriade di condizioni di salute. Anche se le persone tendono a concentrarsi sulle malattie più comuni, come raffreddore e influenza, ci sono altri rischi per la salute meno ...

Cambiamento climatico e inquinamento atmosferico : a rischio “la qualità della nostra vita - la nostra salute e la stessa nostra sopravvivenza” : “Sono 7 i milioni di persone che ogni anno, secondo le stime dell’Organizzazione mondiale della sanità, moriranno, nei prossimi 20 anni per conseguenza del Cambiamento climatico e dell’inquinamento atmosferico. Di queste morti, 250 mila saranno direttamente legate al clima. E soltanto nel nostro Paese, già oggi il 12% dei bambini ospedalizzati vengono ricoverati proprio per problemi respiratori legati all’inquinamento. E ...

“Un piatto di salute” - l’inchiesta di Sky Tg24 che svela i rischi poco conosciuti nella nostra alimentazione : integratori - bio e sushi low cost : Le abitudini alimentari degli italiani sono sempre più improntate a una maggiore attenzione alla qualità del cibo. Ma i consumatori sono sempre consapevoli delle scelte che fanno? Certificazioni e provenienza sono sempre chiare e trasparenti? Quali convinzioni alimentari sono corrette e quali invece sono solo una moda? Lo racconta lo speciale di Sky Tg24 “Un piatto di salute – Atto secondo”, in onda lunedì 3 dicembre alle 20.20 e disponibile su ...

I cambiamenti climatici stanno mettendo a rischio la nostra salute : diabete e malattie cardiache in aumento per le ondate di calore : Il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici influenzano anche la nostra salute. Le ondate di calore sempre più frequenti, infatti, minacciano la salute di milioni di persone in tutto il mondo, sempre più vulnerabili a causa di questo fenomeno climatico, soprattutto anziani e individui con malattie croniche: nel 2017 nel mondo erano 157 milioni gli individui vulnerabili, ovvero 18 milioni in più rispetto all’anno precedente. ...

Aquarius - i rifiuti dei migranti sono davvero un rischio per la nostra salute? : Ma è proprio vero che i migranti, oltre a essere brutti, sporchi e cattivi, attentano alla nostra salute con i loro rifiuti? Pochi giorni fa, infatti, la magistratura di Catania ha ordinato il sequestro della nave Aquarius di Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranée per un reato particolare: il traffico illecito di rifiuti sanitari infettivi quali indumenti contaminati indossati da extracomunitari, scarti degli alimenti somministrati agli ...

Inceneritori - esperto : “Ecco quali sono i rischi per la nostra salute” : Il Presidente dei Medici per l’Ambiente, il Dott. Antonio Marfella è intervenuto su Radio Cusano Campus durante il programma “Un giorno da ascoltare” con Misa Urbano e Arianna Caramanti per parlare degli eventuali rischi degli Inceneritori. “La definizione di inceneritore è “impianto insalubre di prima classe” cioè tossico – ha spiegato il dott. Marfella-. Il problema maggiore però è il filtro: noi tutti abbiamo sempre pensato che con i filtri ...

Microbioma e alimentazione : come influiscono sulla nostra salute : Tracciare linee guida condivise e discutere le ultime novità nel campo della Gastroenterologia: questo l’obiettivo del convegno a Casa Spadoni, Faenza, del 15 novembre, organizzato dal prof. Enrico Roda, presidente della Fondazione Istituto Scienze della salute, che vuole portare alla luce le implicazioni in Gastroenterologia e Medicina Interna dell’alimentazione moderna e come questa influisca sulle patologie e sulla salute dell’apparato ...

La vitamina A - antitumorale e antiossidante - è fondamentale per la nostra salute : ecco quali alimenti la contengono : La vitamina A fa parte delle vitamine liposolubili. Si accumula nel fegato in maniera naturale e viene poi rilasciata solo in caso di necessità. La parte non utilizzata viene in genere assimilata insieme al cibo. Il fabbisogno medio giornaliero varia in base all’età e al sesso. Una donna adulta, per esempio, dovrebbe assumerne 0,7 mg al giorno, mentre un uomo 0,9 mg. I valori indicati aumentano per le donne in gravidanza o nel periodo ...

Fare la doccia può essere nocivo per la nostra salute? : Quando si fa la doccia, capita che il tempo sia davvero troppo poco per goderla appieno, causa impegni, fretta ed impegni ad orari sempre più ravvicinati. Altre volte, la impagabile voglia di dedicarsi a noi stessi, ci permette di concederci lunghissimi pit stop “a tu per tu” con l’acqua calda, bollicine, bagnoschiuma e creme profumate. In ogni caso, qualunque sia il tempo a disposizione, è difficile che prima di entrare nell’amato ...

Possiamo davvero usare lo smartphone per “leggere” la nostra salute mentale? : (Foto via Pixabay) Si chiama Mindstrong, è un’app, e sta facendo un gran parlare di sé. In buona parte perché tra i suoi ideatori figura Tom Insel, psichiatra a capo del National Institute of Mental Health per 13 anni, successivamente inglobato in Verily di Alphabet (ex Google Life Science). Non esattamente un signor nessuno ecco. Insel e i colleghi dietro a Mindstrong sono convinti che la loro app potrebbe rivoluzionare il trattamento ...