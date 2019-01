La neve in provincia di Trapani Le immagini

Maltempo - Viabilità Italia : disagi per neve in Abruzzo e in provincia di Avellino : Le precipitazioni nevose persistono in Abruzzo, Molise e nelle zone collinari di Puglia Settentrionale, Basilicata e Calabria. Non si registrano disagi per la circolazione in autostrada e sulla grande Viabilità statale, fatte salve alcune misure di gestione del traffico pesante in Abruzzo e in provincia di Avellino, ove sono in corso delle bufere di neve, che riducono notevolmente la visibilità. Uomini e mezzi Anas, come previsto dal Piano neve, ...

neve Messina - Città Metropolitana : mezzi e operatori in azione per garantire la percorribilità delle strade provinciali : Dalle prime ore della mattinata tutti i mezzi ed il personale addetto alla viabilità della Città Metropolitana di Messina sono in piena fase operativa per assicurare la percorribilità stradale nelle zone montane dove sono in corso moderate precipitazioni nevose. Sui tratti interessati sono presenti anche gli agenti della Polizia Metropolitana che garantiscono la sicurezza degli automobilisti in transito; inoltre, così come definito nel corso ...

Maltempo - neve in provincia di Salerno : oggi chiuse scuole e campus universitario : Il sindaco di Fisciano, nel Salernitano, ha disposto, con urgenza, la chiusura del campus universitario e di tutte le scuole per la giornata di oggi. Una nevicata “continua a imperversare creando notevole disagio e pericolo alla circolazione stradale“, si spiega nell’ordinanza emessa stamani dal primo cittadino. Anche il sindaco del vicino comune di Baronissi, Gianfranco Valiante, ha firmato un’ordinanza che dispone la ...

Maltempo : neve a bassa quota in arrivo anche in provincia di Trapani : Per la possibilità di neve a bassa quota e previste burrasche e mareggiate, Nicola Rizzo, sindaco di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, ha invitato i cittadini a limitare gli spostamenti veicolari solo in caso di stretta necessità per le giornate di oggi e domani. Per oggi l’avviso della protezione civile prevede “nevicate inizialmente a quote superiori a 600-800 metri, con quota neve in progressivo calo fino a 200-400 ...

Piano neve in provincia di Cuneo - chiesta la comunicazione più rapida di divieti e modifiche : Deroghe speciali per merci deperibili e maggiore tempestività nella comunicazione di modifiche e divieti alla viabilità in vista della stagione invernale. Questi i principali temi sui quali si è ...