La Casa di Carta 3 | blitz degli attori agli Uffizi Il direttore | “Spero che non vogliate

Le star della Casa di Carta agli Uffizi : 'E se rubassimo Leonardo?' : 'Leonardo mi piace, è raffinato, saprei come rubarlo'. 'Anche Caravaggio mi intriga, possiamo prenderlo'. Botta e risposta da ridere tra ' Berlino ' e il ' Professore ' durante la loro visita speciale ...

Casa di Carta - le star della serie Netflix agli Uffizi : 'E se rubassimo Leonardo?' : 'Leonardo mi piace, è raffinato, saprei come rubarlo'. 'Anche Caravaggio mi intriga, possiamo prenderlo'. Botta e risposta da ridere tra ' Berlino ' e il ' Professore ' durante la loro visita speciale ...

Blitz agli Uffizi delle star de 'La Casa di carta' : Il cast della casa di Carta si trova oggi a Firenze per girare scene della terza stagione della serie , seguita su Netflix da milioni di persone in tutto il mondo. Le riprese si sono svolte in piazza ...

Video delle scene de La Casa di Carta 3 girata a Firenze con spoiler : che vuol dire l'abbraccio tra Berlino e il Professore? : ... che l'ha distribuita nel mondo con un successo enorme ed inaspettato: l'amatissimo, per quanto ambiguo e deplorevole, personaggio di Berlino sarà ancora protagonista nei nuovi episodi? La risposta ...

Video delle scene de La Casa di Carta 3 girata a Firenze con spoiler : che vuol dire l’abbraccio tra Berlino e il Professore? : Le scene de La Casa di Carta 3 girate a Firenze, sotto gli occhi increduli di centinaia di cittadini fiorentini e turisti nel centro storico della città, sono sostanzialmente delle anteprime assolute della terza stagione. Uno spoiler enorme quello che arriva dal set rispetto all'argomento più discusso sui social da quando lo scorso aprile è stata annunciata la terza stagione prodotta da Atresmedia e Vancouver Media insieme a Netflix, che l'ha ...

'La Casa di carta 3' le riprese a Firenze : fan in delirio in Piazza Duomo : Insomma gli occhi di tutto il mondo puntati su Piazza del Duomo, dove si celebrava l'incontro fra il «Professore» appunto e «Berlino» , che evidentemente non è morto…, , interpretato da Pedro Alonso ,...

La Casa di carta 3 - Berlino e il Professore si incontrano in piazza del Duomo a Firenze : “Come è possibile?”. Sul set lo stupore dei fan : Berlino e il Professore che si abbracciano, col secondo sorpreso di vedere il suo vecchio amico, in piazza del Duomo a Firenze. La serie tv non in lingua inglese (spagnola) più vista della storia, targata Netflix, è sbarcata (ma solo per un giorno) nel capoluogo toscano. Centinaia di fan si sono assiepati intorno al set e hanno preso d’assalto gli attori Alvaro Morte e Pedro Alonso. Molti si stanno chiedendo quale senso abbia la scena. Tra ...

«La Casa di carta 3» : Berlino e il Professore nel cuore di Firenze : La casa di carta 3: le riprese nel cuore di FirenzeLa casa di carta 3: le riprese nel cuore di FirenzeLa casa di carta 3: le riprese nel cuore di FirenzeLa casa di carta 3: le riprese nel cuore di FirenzeLa casa di carta 3: le riprese nel cuore di FirenzeLa casa di carta 3: le riprese nel cuore di FirenzeLa casa di carta 3: le riprese nel cuore di FirenzeLa casa di carta 3: le riprese nel cuore di FirenzeLa casa di carta 3: le riprese nel cuore ...

La Casa di Carta 3/ Video - ciak a Firenze con l'incontro tra Berlino e il Professore : fan in delirio in città : La Casa di Carta 3, Foto, ciak a Firenze con l'incontro tra Berlino e il Professore: fan in delirio in città per la presenza del cast della serie Netflix

La Casa di carta 3 - riprese a Firenze : l’incontro tra Professore e Berlino VIDEO : La casa di carta a Firenze, VIDEO delle riprese: l’incontro tra il Professore e Berlino Venerdì 4 gennaio la produzione de La casa di carta ha fatto tappa a Firenze per un giorno di riprese. Cameraman e attori hanno girato in due luoghi caratteristici della città fiorentina: piazza del Duomo e piazzale Michelangelo. Presenti sul […] L'articolo La casa di carta 3, riprese a Firenze: l’incontro tra Professore e Berlino VIDEO ...

La Casa di carta in Italia : scene della nuova stagione girate nel centro di Firenze : Venerdì 4 gennaio 2019 è una data particolare per Firenze: l’apprezzatissima serie spagnola La casa di carta arriva nel capoluogo toscano per girare diverse scene della nuova stagione (a detta di molti la terza ma, in realtà, è solo la seconda). La produzione targata Netflix sbarca quindi in Italia e sarà la città di Dante a fare da sfondo ad alcune delle vicende di cui saranno protagonisti il Professore e gli altri personaggi della ...

Ufficiale la presenza di Berlino ne La Casa di Carta 3 - foto di Pedro Alonso a Firenze con Alvaro Morte per le riprese italiane : Ormai non vi è alcun dubbio sulla presenza del personaggio di Berlino ne La Casa di Carta 3: se il finale drammatico della seconda parte aveva lasciato pensare ad un addio, il fatto che Pedro Alonso sia a Firenze con Alvaro Morte per le riprese delle scene della terza stagione ambientate in Italia è una conferma implicita che il suo personaggio tornerà in onda nei nuovi episodi. ATTENZIONE SPOILER! Non vi sarebbe altro motivo, infatti, a ...

La Casa di Carta arriva in Italia : una giornata di riprese a Firenze accolti su twitter dal sindaco : La serie cult del 2018, di cui più si è parlato negli ultimi mesi, che più a suscitato dibattito tra appassionati e detrattori, La Casa di Carta (La Casa de Papel in originale o Money Heist in inglese) arriva in Italia.Venerdì 4 gennaio Firenze farà da cornice ad alcune scene della terza stagione de La Casa di Carta, serie tv spagnola ormai diventata una produzione originale di Netflix con la terza stagione. Un set che la produzione non è ...

Firenze - che attesa per il set de "La Casa di Carta". E il sindaco twitta al "professore" : Benvenuto a Firenze al cast della #Casadicarta , serie tv di grande successo. Invito @elprofesor & C. a vedere la Torre della Zecca: non è la Zecca di Madrid, ma qui nel '300 si coniava il fiorino e ...