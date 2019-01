La Boldrini contro il vicesindaco di Trieste | Ma che persona è?

Global Compact - Boldrini - LeU - : "Decisione che va contro interessi Paese" : Le reazioni politiche dalla Sala Stampa di Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Laura Boldrini : “Da Salvini operazione criminale contro di me” : Dopo l'aggressione subita dall'ex presidente della Camera, Salvini è stato fotografato in compagnia di Luca Lucci, arrestato a giugno per traffico di droga e già condannato a quattro anni e mezzo per rissa aggravata e lesioni: "Il messaggio è pericolosissimo. Chi svolge ruoli come quello di Salvini ha una responsabilità aggiuntiva", ha detto Laura Boldrini.Continua a leggere

Violenza a Nuoro contro deputata del M5S - ieri aggressione verbale contro Laura Boldrini : A poche ore dall'aggressione verbale contro l'ex Presidente della Camera, Laura Boldrini, una nuovo episodio di Violenza colpisce il mondo della politica italiana. In questo secondo caso di parla di Violenza fisica, la cui vittima è Mara Lapia, deputata del Movimento 5 Stelle, insultata e colpita nel parcheggio di un supermarket a Nuoro, in Sardegna. La ricostruzione Da quanto si apprende, sabato scorso l'onorevole Lapia è stata vittima di un ...

Intervista a Laura Boldrini : “Contro di me atto di intolleranza - colpa delle fake news di Salvini” : Laura Boldrini, contattata da Fanpage.it, commenta l'episodio di cui è stata vittima ieri pomeriggio sul volo Roma-Milano: "Dire che io che ho rappresentato lo Stato per cinque anni, ricoprendo la carica di presidente della Camera, non abbia a cuore gli interessi degli italiani, è altamente offensivo nei miei confronti, è frutto di una strategia di mistificazione, messa in atto da persone senza scrupoli".Continua a leggere

Laura Boldrini - la proposta di legge contro i video a luci rosse : Laura Boldrini presenterà stamattina, a Milano, la proposta di legge contro il cosiddetto 'revenge porn' . Ovvero la condivisione pubblica di immagini o video intimi tramite Internet senza il consenso ...

Corinaldo - la sciacallata di Laura Boldrini contro Matteo Salvini? Doppia vergogna : quando lei... : Dopo la strage di Corinaldo al concerto di Sfera Ebbasta , Laura Boldrini non ha trovato nulla di meglio da fare che accusare Matteo Salvini , bollato come ministro poco 'serio' perché non si è recato ...

Strage di Ancona - Boldrini contro Salvini : 'Un ministro serio si sarebbe precipitato lì' : Laura Boldrini contro Matteo Salvini. L'ex presidente della Camera dei Deputati ha scelto toni piuttosto decisi per esprimere il proprio dissenso nei confronti del responsabile del Viminale. L'attacco è arrivato attraverso il profilo Twitter della politica che ha inteso redarguire la scelta del capo politico della Lega per aver anteposto i suoi appuntamenti politici a quelli che sarebbero dovuti essere istituzionali, dettati dall'emergenza. ...

Concerto Sfera Ebbasta - Laura Boldrini contro Matteo Salvini : “Ha altre priorità - vada ad Ancona” : Durissimo attacco dell'ex Presidente della Camera Laura Boldrini al ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo i fatti di Corinaldo, dove 6 persone hanno perso la vita mentre erano a un Concerto di Sfera Ebbasta. Per Boldrini, Salvini avrebbe dovuto recarsi subito ad Ancona invece di tenere il comizio in Piazza del Popolo.Continua a leggere

Leu contro Salvini : “Indecente la campagna social contro Boldrini - è gogna. Cancellate quei commenti - viene da vomitare” : “Matteo Salvini si ricordi che è ministro della Repubblica italiana. La campagna social per promuovere la manifestazione di domani a Roma della Lega è una vera e propria gogna mediatica. Gogna che oggi ha preso di mira Laura Boldrini. Indecente. Il tutto nei giorni immediatamente successivi alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne”. A rivendicarlo Federico Fornaro, capogruppo del gruppo Leu alla Camera, difendendo ...

SkyTg24 - scontro fuori onda tra Boldrini e Salvini – Video : Matteo Salvini, SkyTg24 A SkyTg24 scontro fuori onda tra Laura Boldrini e Matteo Salvini. Il vicepremier, che si trovava negli studi del canale all news per un’intervista con Maria Latella, ha incrociato dietro le quinte l’ex Presidente della Camera, la quale gli si è avvicinata con intenzioni polemiche. Ne è scaturito un botta e risposta. Al centro della lite, un post pubblicato dal Ministro su Facebook con la foto di tre sue ...

Boldrini contro Salvini : “Hai messo alla gogna tre minorenni su Fb - cancella quel post” : Durante un fuori onda, l'ex presidente della Camera Laura Boldrini ha chiesto al ministro dell'Interno Matteo Salvini di cancellare i commenti sessisti presenti sulla sua pagina Facebook e riferiti alle tre studentesse minorenni ritratte con un cartello anti-Salvini durante una manifestazione di protesta. Il vicepremier ha risposto: "Ma tu hai visto che cartello avevano in mano queste? Parlano di piazzale Loreto". "Mi dissocio da questo, ma ...

La deputata di Forza Italia : 'Travolta da insulti sessisti'. Rissa in aula - la Boldrini contro Salvini : ... postato con un bizzarro montaggio, sulla pagina del M5S ! L'istigazione all'odio sociale, alla violenza verbale e all'aggressione e la diffamazione a mezzo social sono la peggior politica che si ...

Boldrini - una furia in Aula contro Salvini : 'Sessista - è una vergogna' (VIDEO) : Matteo Salvini è il personaggio politico del momento o almeno è questo quello che raccontano i sondaggi. Un catalizzatore di attenzione come il leader del Carroccio ha, naturalmente, anche reciproche antipatie piuttosto accese. Tra chi non lo ama c'è sicuramente Laura Boldrini. Con l'ex presidente della Camera dei Deputati esiste un rapporto burrascoso: i due, divisi da enormi differenze nelle ideologie politiche, sono soliti beccarsi. E nelle ...