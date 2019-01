La Befana arriva al Municipio IV

Arriva la Befana! Città della Scienza festeggia la vecchina : Non mancheranno naturalmente gli affascinanti spettacoli del Planetario con lo speciale live Show 2D "Le Comete: Messaggeri da Mondi Lontani" . Tutta la giornata sarà accompagnata da una pioggia di ...

Befana - il 47 - 9% dei giocattoli nella calza arrivano dalla Cina - : Lo dice Confartigianato, in base a dati Eurostat. Negli ultimi 10 anni, crescita del 41% dell'import nell'Unione europea di giochi realizzati in Paesi extra Ue. A difendere la qualità "made in Italy" ...

'Arriva la Befana a Senzuno' : ... da via Palermo in via della Repubblica, via Lucca per ritornare in piazza Portogallo, dove distribuirà piccoli doni ai bambini intervenuti, ansiosi di incontrare la 'vecchina' più famosa del mondo ...

Vigilia dell’Epifania 2019 - arriva la Befana! Ecco PROVERBI - CITAZIONI e le FRASI più divertenti per gli auguri su Facebook e WhatsApp : “L’Epifania tutte le feste le porta via!“: la Befana il 6 gennaio è simbolo del termine delle feste natalizie e del nuovo anno. Nel giorno dell’Epifania il mondo cristiano ricorda l’incontro dei Re Magi con Gesù Bambino e la loro conversione alla nuova dottrina. Il termine deriva dal greco “Epiphàneia”, che significa letteralmente “manifestazione”, “venuta”, “presenza divina”. Per l’occasione proponiamo una ...

Vigilia dell’Epifania 2019 - arriva la Befana! Ecco i VIDEO più divertenti per gli auguri su Facebook e WhatsApp : arriva la Befana 2019! Il 6 Gennaio è simbolo del termine delle feste natalizie e del nuovo anno. Nel giorno dell’Epifania il mondo cristiano ricorda l’incontro dei Re Magi con Gesù Bambino e la loro conversione alla nuova dottrina. Il termine deriva dal greco “Epiphàneia”, che significa letteralmente “manifestazione”, “venuta”, “presenza divina”. Anche per l’Epifania proponiamo una selezione di VIDEO simpatici e significativi (in ...

Vigilia dell’Epifania 2019 - arriva la Befana! Ecco IMMAGINI e GIF divertenti per gli auguri su Facebook e WhatsApp : 1/56 ...

Arriva la Befana per gli ocelot - il felino a rischio estinzione : Roma,, askanews, - Stracci appesi ripieni di paglia da riuscire ad aprire, pezzetti di carne e odori diversi nascosti tra pacchi e fiocchetti. La Befana è Arrivata in anticipo per Andy e Philippe, una ...

All'Apav arriva la Befana con tante cartelle. Sabato 5 Gennaio torna la tombola : Lucrezia di Cartoceto , PU, " Per concludere le festività natalizie tutti al Palazzetto dello sport. La tombola della Befana, organizzata dAll'Apav Calcinelli-Lucrezia, è ormai un appuntamento fisso per tutti i supporter della società e non solo. Lo scorso anno in centinaia hanno affollato le ...

Epifania - la Befana arriva anche a Ripatransone : A rendere unico l'evento sarà la performance della Befana Volante in Piazza XX Settembre, una incredibile esibizione curata dalla Compagnia dei Folli caratterizzata da Evoluzioni Aeree e Spettacoli ...

Arriva la Befana : le vecchine si danno appuntamento a Macerata : Invasione di befane domenica prossima, 6 gennaio, a Macerata. Sono due in particolare gli appuntamenti per grandi e piccini proposti

Arriva la Befana : musica - spettacolo e solidarietà : Una delle passate discese dalla Torre dell'Angelo Tanti appuntamenti, domenica 6 gennaio, per la giornata dell'Epifania che, tradizionalmente, chiude la serie degli eventi natalizi. A promuoverli, ...

La Befana come ogni anno arriva al Gaslini in Fiat 500 : ... ma nel suo futuro ci sono i sorrisi, le speranze, le piccole e grandi paure dei bambini che, da ogni parte d'Italia e del mondo, si rivolgono all'Ospedale Pediatrico "Giannina Gaslini" di Genova per ...

Arriva la Befana - curiosità e aneddoti sull'anziana che porta la calza con dolci e carbone : Come sempre, se nell'anno appena passato siamo stati buoni o cattivi potremo scoprirlo soltanto il 6 gennaio, ovvero il giorno in cui la Befana ci porterà la calza con i dolci o il carbone (o le cipolle). Sulla figura della mitica vecchina volante ruotano tantissime curiosità e numerosi aneddoti di origine religiosa o puramente popolare. Molti ad esempio si stupiranno nello scoprire che la Befana avrebbe dovuto unirsi ai Re Magi, mentre altri ...

Inverno d'aMare. Arriva la Befana a Pinarella - Cervia e Milano Marittima...con tanto di tuffo! : Il 6 gennaio , in piazza Garibaldi, sono previste esibizioni musicali, intrattenimento, animazione e spettacoli dalle 17 alle 22 per chiudere in bellezza il periodo delle feste. Le befane presenti si ...