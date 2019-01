Juventus verso un gennaio intenso | dalla Coppa Italia | alla Supercoppa fino alla Serie A

Calciomercato Juventus / Ultime notizie - Sturaro verso il ritorno al 'suo' Genoa? : Calciomercato Juventus, Ultime notizie: per l'estate c'è l'idea legata a Eriksen, Sturaro invece potrebbe tornare al Genoa.

Juventus - Rugani verso la permanenza in bianconero : l’agente chiude all’addio : Daniele Rugani dovrebbe restare alla Juventus anche durante questa sessione di calciomercato invernale, le parole dell’agente chiudono all’addio Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha fatto il punto in chiave mercato sul proprio assistito. Nelle ultime settimane il difensore della Juventus è stato di fatto inutilizzato e si è paventato un addio già a gennaio per Rugani. Sembra però che l’ipotesi di una separazione ...

Juventus - Ramsey verso il sì. Pirlo : 'Sarebbe un gran colpo' : L'ex regista di Juventus e Milan , intervenuto l'altra sera nel salotto di Sky Sport, ha promosso il 28enne gallese dell' Arsenal , il quale si trova a scadenza di contratto esattamente come lo era ...

Juventus - Allegri non si accontenta 'Non facciamoci andare di traverso il pranzo di Natale' : TORINO - I festeggiamenti per il titolo di campione d'inverno li lascia ai tifosi, agli appassionati di corse a tappe: dopo la vittoria con la Roma, la sedicesima su diciassette partite, Max Allegri è ...

Atalanta-Juventus - cresce l’attesa : si va verso il tutto esaurito : Atalanta e Juventus si sfidano in occasione del "Boxing Day": previsto il pubblico delle grandi occasioni L'articolo Atalanta-Juventus, cresce l’attesa: si va verso il tutto esaurito è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Verso Juventus-Roma - nel 2007 Cristiano Ronaldo fu pregato di fermarsi dai giallorossi : Sabato sera big match allo Stadium con Juventus-Roma , un'occasione per i bianconeri di allungare ulteriormente mentre i giallorossi cercando punti pesanti in trasferta. La sfida cade cade circa 11 ...

Verso il derby Torino-Juventus diretta streaming : da Maspero a De Silvestri - il rigore di Salas : Maspero-Salas in Torino-Juventus Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN streaming, LIVE E ON DEMAND Sabato sera la capolista Juve in casa del Toro. Da ieri a oggi ...

Serie A - la Juventus verso il record di punti. Ma le rivali si sono perse : ROMA - La Juve vola, le altre big perdono colpi. La polaroid del campionato dopo 15 turni immortala i bianconeri che corrono contro la storia mentre le altre forze stanno perdendo decisamente quota, ...

Juventus - verso l'Inter turbo attacco a 6 marce : TORINO - Collaudato Federico Bernardeschi negli ultimi 12 minuti di Fiorentina-Juventus, Massimiliano Allegri torna ad avere un gradevolissimo imbarazzo della scelta nel decidere quali attaccanti ...

Juventus - buone notizie : Emre Can verso la convocazione : TORINO - Si avvicina Juventus-Inter , in programma venerdì all'Allianz Stadium di Torino, e i bianconeri campioni d'Italia stanno intensificando la preparazione. Oggi, al Training Center della ...

Il titolo Juventus verso l’ingresso nell’indice Ftse-Mib : L'entrata nel paniere delle principali 40 azioni di Piazza Affari porterebbe maggiore visibilità al titolo della società bianconera L'articolo Il titolo Juventus verso l’ingresso nell’indice Ftse-Mib è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - è partito il countdown verso il match con l’Inter : lavoro a parte per Alex Sandro e Khedira : Il club bianconero ha iniziato gli allenamenti verso l’anticipo dello Stadium, hanno lavorato a parte Alex Sandro, Khedira e Emre Can La Juventus ha iniziato ufficialmente l’avvicinamento al big match di venerdì sera all’Allianz Stadium contro l’Inter, allenandosi questo pomeriggio alla Continassa. I bianconeri hanno svolto una seduta iniziata con attivazione in palestra, per proseguire poi in campo, con lavoro ...

Juventus : Benatia verso l'addio : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport Mehdi Benatia , difensore della Juventus , ha fatto sapere ad Allegri che vorrebbe giocare con maggiore continuità, per questo motivo a gennaio valuterà le offerte.

Juventus - Benatia verso il Milan : per il centrocampo c’è Dembelè : Benatia potrebbe dire addio alla Juventus e dire sì alla corte del Milan. Il difensore bianconero, poco utilizzato da Allegri in questo inizio di stagione, potrebbe lasciare Torino già dall’imminente sessione di mercato estivo. Una scelta anticipata già dal diretto interessato, il quale nei giorni scorsi ha ammesso: “E’ chiaro che questa situazione non sia […] L'articolo Juventus, Benatia verso il Milan: per il ...