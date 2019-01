Italia | Zambrotta | ' Io con Mancini in Nazionale? Non direi di no'

Italia : Zambrotta pronto a sostituire Gregucci come vice di Mancini : Secondo Sky Sport , dopo l'addio di Gregucci, che ha accettato l'offerta della Salernitana, la Federcalcio Italiana sta valutando di offrire l'incarico di vice del ct Mancini a Gianluca Zambrotta . In giornata c'...