Italia | arriva reddito di cittadinanza

Mitsubishi Space Star - La Funky arriva in Italia : La Mitsubishi ha lanciato un nuovo allestimento della Space Star dedicato ai giovani. La nuova versione Funky si propone sul mercato Italiano con dotazioni esclusive e un prezzo di partenza di 13.340 euro, che scenderà a 9.100 euro nel caso di rottamazione o a 8.300 con finanziamento Eco Shock.Anche a Gpl. Di serie è presente un impianto di infotainment Kenwood con touch screen da 6,8" che permette di sfruttare tutte le potenzialità dei ...

Il freddo intenso è arrivato e ha portato la neve in gran parte delle regioni Italiane : Il freddo artico tanto atteso è arrivato e si sta portando dietro intense nevicate e temperature sotto zero in gran parte dell'Italia. neve, freddo gelido e vento forte saranno i protagonisti dei prossimi giorni in quasi tutte le regioni che vedono le temperature oscillare tra gli 8 e i 10 gradi in meno rispetto alle medie stagionali. Vediamole nel dettaglio. Nord Italia Al nord il tempo soleggiato ha lasciato spazio a intense concentrazioni di ...

Arriva l’ordine di Berlusconi e Tajani ai big di Forza Italia su Salvini : “Non attaccatelo” : Berlusconi e Tajani non scaricano Salvini anzi, hanno ordinato ai big di Forza Italia di attendere e non attaccare il leader della Lega Nel complicato intreccio che sono ormai i rapporti tra Lega e Forza Italia, a prendere piede tra le fila degli azzurri è la nuova linea che Silvio Berlusconi sta imponendo ai suoi nei confronti di Matteo Salvini: ignorarlo. La convinzione del Cav, come riporta il Tempo, è che prima o poi la “pecorella ...

Allerta Meteo - il Sud Italia è nel FREEZER : arrivato il primo nucleo gelido - confermata la NEVE fin sulle coste nelle prossime 36 ore [MAPPE e DETTAGLI] : 1/14 ...

La Casa di Carta arriva in Italia : una giornata di riprese a Firenze accolti su twitter dal sindaco : La serie cult del 2018, di cui più si è parlato negli ultimi mesi, che più a suscitato dibattito tra appassionati e detrattori, La Casa di Carta (La Casa de Papel in originale o Money Heist in inglese) arriva in Italia.Venerdì 4 gennaio Firenze farà da cornice ad alcune scene della terza stagione de La Casa di Carta, serie tv spagnola ormai diventata una produzione originale di Netflix con la terza stagione. Un set che la produzione non è ...

Meteo - sull’Italia arriva il grande gelo : Nord sottozero e neve al Centro-Sud : In queste ore molte zone d’Italia verranno coperte dalla neve. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli Meteo confermano l’ondata di gelo e neve in arrivo sulla penisola, per quella che sarà a tutti gli effetti una settimana artica. Previsto un fortissimo calo termico da Nord a Sud. Quali sono le regioni maggiormente coinvolte.Continua a leggere

Arriva la "Mostra dei Maestri" a Finalborgo : un viaggio tra i più grandi artigiani d'Italia : Si è rivelata un vero e proprio successo l'Antica Fiera dell'Ovest che per due weekend consecutivi, dal 14 al 16 e dal 21 al 23 dicembre, ha fatto riscoprire ai visitatori di Finalborgo gli antichi ...

Arriva gelo sull'Italia - tregua Epifania : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web Check Also Close Cronaca SIMONETTI: "L'INCLUSIONE PROCEDE NONOSTANTE LE GOCCE D'ODIO' 2 giorni ago ASCOLTA RSC

In Italia arriva il partito dei gilet gialli? : (foto: LaPresse – Daniele Leone) I gilet gialli sbarcano in Italia e ben presto potrebbero diventare un vero e proprio partito. Il movimento che per settimane ha infiammato le strade di Parigi con la propria piattaforma di proposte anti-Macron ha ingolosito molti fin dal primo momento anche qui da noi, ottenendo gli endorsement di Potere al popolo e di Casapound, ma anche l’appoggio di esponenti di spicco del Movimento 5 stelle come ...

Carige - BankItalia azzera il cda : arrivano tre commissari : Bce e Bankitalia prendono di petto Carige e promuovono l?amministrazione straordinaria dell?istituto prevista dal Testo unico bancario, azzerando il cda e il collegio sindacale...

Meteo : arriva il gelo sull'Italia - tregua per l'Epifania : Nell'arco di una settimana ci attendono due irruzioni artiche che, oltre a causare un drastico calo termico, porteranno nevicate sulle regioni centrali adriatiche al Sud e in Sicilia. Lo riferiscono i ...

Arriva gelo sull'Italia - tregua Epifania : ANSA, - ROMA, 1 GEN - Nell'arco di una settimana ci attendono due irruzioni artiche che, oltre a causare un drastico calo termico, porteranno nevicate sulle regioni centrali adriatiche al Sud e in ...

2019 : ecco chi è il primo nato in Italia nel nuovo anno - arrivato un secondo dopo mezzanotte : La ‘gara’ per il primo nato dell’anno vede per ora in testa Michele Lario, venuto alla luce con un parto spontaneo esattamente un secondo dopo la mezzanotte all’Ospedale San Carlo di Potenza. Con ben 4 chili di peso e 50 centimetri di lunghezza il neonato ha regalato a mamma Laura e papà Antonio un Capodanno indimenticabile. La clinica Santa Famiglia di Roma ha invece reso nota la nascita, 50 secondi dopo lo scoccare ...

Arriva in Italia l'autostrada elettrica per il trasporto pesante delle merci : Una rete autostradale elettrica per il trasporto 'pesante'. In Europa la sperimentazione è già reale, in Italia sta per cominciare. Alzando gli occhi verso il cielo, e senza salire più di tanto con lo ...