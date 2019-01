Inter | Ranocchia verso l' addio | ecco i club interessati

Calciomercato Inter - Ranocchia verso la Spagna : il Villareal si fa sotto : Andrea Ranocchia in questa sessione di mercato potrebbe approdare al Villareal: le indiscrezioni dalla Spagna vogliono il difensore dell’Inter verso il club allenato da Luis García Plaza Andrea Ranocchia non trova lo spazio che vorrebbe all’Inter e per questo non sorprenderebbe un suo addio ai nerazzurri già in questa sessione di mercato. Al difensore italiano, come si legge sul Mundo Deportivo, è Interessato il Villareal, che ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 4 gennaio in DIRETTA : Ranocchia verso l’Empoli - Inter su Andersen : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 4 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e ...

Inter : per Ranocchia niente Empoli - tra Matri e Kownacki : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , ribadita poi al Genoa l'incedibilità di Krunic , offerti 6 milioni,, con Preziosi che aspetta Barreca , Monaco, e Sturaro , Sporting,.

Inter : Ranocchia verso una maglia da titolare - Brozovic e Nainggolan... : Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport , l'allenatore dell' Inter Luciano Spalletti pensa ad alcune novità in vista della trasferta di Verona con il Chievo . Problemi muscolari per Miranda , con Ranocchia che potrebbe giocare dal ...

Calciomercato Inter - Ranocchia in scadenza : Ausilio valuta diverse opzioni per rimpiazzarlo [GALLERY] : 1/6 Ranocchia (Foto Moro Francesco/LaPresse) ...

Calciomercato Inter - Ranocchia in scadenza : Ausilio valuta diverse opzioni per rimpiazzarlo : 1/6 Ranocchia (Foto Moro Francesco/LaPresse) ...

Inter - Ranocchia mister "zero minuti". Il più longevo non gioca mai : Per anzianità sarebbe il capitano nerazzurro, e in passato lo è anche stato. Le sue presenze con l'Inter sono 188, il trofeo 1, la coppa Italia 2010-11. Le presenze in questa stagione, invece, sono ...