Inter | Politano | “Psv | che rimpianto! Ma possiamo vincere l’Europa League”

Inter - Politano : 'Europa League - noi in finale con Sarri. Farò più gol' : Politano revolution. Il 2018 è stato il suo anno, "il migliore di sempre" per tanti motivi: "Il matrimonio, il passaggio all'Inter, l'esordio in Cham­pions, il gol in Nazionale" . Soprattutto il primo ...

Inter - Intervista Politano : retroscena su Nainggolan e Steven Zhang : Politano, Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', però non vuole fermarsi qui: 'Sono tra i quattro miglior giocatori per rapporto costo/rendimento? Si ma sto già pensando allo step successivo: ...

Inter - a tutto Politano : 'se non avessi fatto il calciatore oggi sarei un meccanico. De Laurentiis? Mi ha ferito' : Ma quel mondo non lo amo tantissimo. Con mia moglie siamo lontani dai riflettori. Abbiamo una storia normale. Ci conosciamo dai tempi delle scuole medie, abitavamo a 2 km di distanza a Roma, ci siamo ...

Inter - a tutto Politano : “se non avessi fatto il calciatore oggi sarei un meccanico. De Laurentiis? Mi ha ferito” : Il giocatore dell’Inter ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia nerazzurra, soffermandosi anche su un retroscena relativo al Napoli Venticinque partite giocate su venticinque, sempre impiegato da Luciano Spalletti che lo considera uno degli insostituibili. Matteo Politano è senza dubbio uno dei pilastri della nuova Inter, decisa a conquistare uno dei trofei in palio in questa stagione. LaPresse – Spada L’esterno ex ...

Politano carica l'Inter : 'Vinciamo l'Europa League in finale contro il Chelsea' : L'attaccante esterno dell'Inter, Matteo Politano ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Il 2018 è stato l'anno più bello della mia vita , dal matrimonio ai nerazzurri in Champions e alla Nazionale. Sinceramente non mi aspettavo di giocare tutte le partite , il trasferimento a ...

Top&Flop Inter – Da Politano a Nainggolan : promossi e bocciati del girone d’andata 2018 : L’Inter ha giocato un ottimo girone d’andata in Serie A, peccato per il rammarico dell’eliminazione dalla Champions League L’Inter di Luciano Spalletti ha chiuso il girone d’andata della Serie A al terzo posto. Al giro di boa i nerazzurri si trovano dietro solo a Napoli e Juventus, due squadre più rodate della truppa di Spalletti che però sta effettuando tutti gli step necessari per tornare al vertice del ...

Inter - si inizia a pensare ai riscatti : pochi dubbi per Vrsaljko e Politano - Keita in bilico : L’Inter inizia a pensare ai riscatti per evitare che si ripeta la situazione dell’anno scorso, con Cancelo e Rafinha che non sono stati confermati dal club per questioni di settlement agreement. Da giugno questo cesserà e i nerazzurri avranno più libertà di movimento. I prestiti da riscattare sono quelli di Vrsaljko, Politano e Keita. Nonostante gli infortuni, la società sembra avere pochi dubbi in merito al croato e lo stesso ...

Bagni : "Napoli sempre davanti. Inter - decide Politano" : Anzitutto ha coinvolto tutti e il gruppo ha risposto: l'unico intoccabile è Koulibaly, per me oggi il più forte difensore del mondo, che ha il fisico per giocare sempre. Troppo turnover? I risultati ...

Napolitano - l’Interesse del Quirinale per il detenuto Contrada. La giudice : “Mi chiamò il consigliere D’Ambrosio” : Il Quirinale di Giorgio Napolitano si interessò al destino del detenuto Bruno Contrada. E lo fece chiamando alla presidente del tribunale di sorveglianza di Napoli. Quando nel 2007 il Colle ipotizzò di concedere la grazia al superpoliziotto condannato per concorso esterno a Cosa nostra, il consigliere giuridico Loris D’Ambrosio telefonò personalmente alla giudice Angelica Di Giovanni il giorno della vigilia di Natale. Oggetto della ...

Inter-Udinese - le pagelle : Politano è la solita certezza - Fofana regala il rigore : pagelle INTER HANDANOVIC 6 Una sola parata a 9' dalla fine. VRSALJKO 6.5 Corre su e già e dà tantissimi palloni in mezzo. DE VRIJ 6.5 Quando c'è da fare a sportellate, l'olandese non si tira mai ...

Inter-Udinese - le pagelle : Politano è la solita certezza - Fofana regala il rigore : pagelle INTER HANDANOVIC 6 Una sola parata a 9' dalla fine. VRSALJKO 6.5 Corre su e già e dà tantissimi palloni in mezzo. DE VRIJ 6.5 Quando c'è da fare a sportellate, l'olandese non si tira mai ...

Inter - allenamento d’eccezione alla Pinetina : Keita - Vecino e Politano si sfidano a freccette sotto gli occhi di Brozovic : I tre giocatori nerazzurri sono stati protagonisti della prima parte del video Inter vs Darts: The Dazn Challenge, realizzato da Dazn in collaborazione con il club nerazzurro per promuovere il World Darts Championship Un allenamento davvero d’eccezione quello di alcuni giocatori dell’Inter, protagonisti della prima parte del video Inter vs Darts: The Dazn Challenge, realizzato da Dazn in collaborazione con il club di calcio ...

Inter fuori dalla Champions - le pagelle : si salvano solo Politano e Icardi : L'Inter è fuori dalla Champions League. Ai nerazzurri non è bastato il risultato di 1-1 contro il Psv per passare il turno. Il Tottenham, infatti, ha ottenuto lo stesso punteggio a Barcellona e ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale in virtù del gol segnato in trasferta nello scontro diretto. Davvero grandi rimpianti dunque per la squadra di Spalletti, incapace di trovare la vittoria contro il fanalino di coda del gruppo, tra l'altro ...

Inter - ecco il tesoro di Suning : Skriniar - Politano e Brozovic valgono quasi 70 milioni in più : In attesa della decisiva sfida di Champions contro il Psv, per Suning le buone notizie arrivano dal mercato, intendendolo con il senso più generale del termine. Il Cies, noto osservatorio calcistico ...