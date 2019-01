Inter-Napoli | scarcerato Da Ros L' ultrà nerazzurro ai domiciliari

Scontri Inter-Napoli : concessi i domiciliari a Luca Da Ros - : Il gip Guido Salvini ha stabilito il provvedimento nei confronti del 21enne tifoso dell'Inter arrestato per gli incidenti avvenuti prima del match di San Siro e in cui ha perso la vita Daniele ...

Gazzetta : scontri Inter-Napoli - arresti domiciliari per Da Ros : Sul sito della rosea Luca Da Ros, tifoso 21enne dell’Inter arrestato per gli incidenti in occasione del match contro il Napoli, sconterà la misura cautelare agli arresti domiciliari. Lo scrive la Gazzetta dello Sport nella sua edizione online. L’avvocato di Da Ros, Alberto Tucci, aveva chiesto la scarcerazione del suo assistito. Richiesta accettata dal gip milanese Guido Salvini. Ieri c’è stato l’interrogatorio di Da Ros ...

Scontri Inter-Napoli - concessi i domiciliari a da Ros - l'ultrà che ha collaborato nelle indagini : Sono stati concessi i domiciliari a Luca Da Ros, 21 anni, il tifoso dell'Inter arrestato per gli incidenti prima di Inter-Napoli che sono costati la vita al tifoso del Varese Daniele Belardinelli. Lo ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 5 gennaio in DIRETTA : Napoli - Kouamé è vicino. Inter-Godin - quasi fatta. Juventus-Ramsey ai dettagli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale (oggi sabato 5 gennaio). La finestra di riparazione è incominciata a spron battuto e sono già arrivati i primi colpi importanti, l’Inter è scatenata e ha siglato un biennale con Godin ma è anche sulle tracce di Branzao e Lincoln, due baby fenomeni brasiliani. La Juventus è alle strette finali per accaparrarsi le prestazioni di Ramsey che dovrebbe arrivare in estate, tutte ...

Scontri Inter-Napoli - indagati 6 ultrà napoletani : «Restituirono il corpo di “Dede” e la battaglia si bloccò» : Interrogato Luca Da Ros, il 21enne arrestato a Milano. La difesa: «È solo un ragazzo, i capi della curva non dovevano coinvolgerlo». Le minacce sui social

Tifoso Interista morto - 4 supporter del Napoli Interrogati. Legale : “Automobile sequestrata non coinvolta nell’incidente” : È in corso, negli uffici della Questura di Napoli, l’interrogatorio di quattro dei cinque tifosi partenopei che erano a bordo della Volvo V40 ritenuta dagli inquirenti milanesi coinvolta nell’investimento e nella successiva morte dell’ultrà del Varese gemellato con gli ultrà dell’Inter, Daniele Belardinelli, durante gli scontri che hanno preceduto Inter-Napoli il 26 dicembre. Tra le persone che erano presenti nella station wagon nera figurerebbe ...

Godin all’Inter - il Napoli ha un’altra strategia : La batteria di centrali Cominciamo con l’ovvio: Diego Godin all’Inter è un grande colpo. Qualora dovesse essere confermato, l’arrivo del 32enne centrale uruguagio a Milano darebbe uno spessore ancora maggiore alla batteria di centrali di Spalletti. In questo momento, il tecnico nerazzurro può contare su Skriniar, De Vrij, Miranda e Ranocchia. Difficile pensare che possano restare tutti, anche perché da tempo si rincorrono le ...

I giovani fanno gola - Inter e Napoli su Barella : Ci sono tanti giovani fra i protagonisti di questi primi giorni di calciomercato invernale. Cosi' mentre il d.s. del Paris SG, Antero Henrique, sbarca ad Amsterdam per prendere DE LGT e DE JONG, soffiandoli cosi' alle grandi di Spagna e alla Juventus, la stessa Juve, che si e' assicurata il talento in erba portoghese TRINCAO, cerca ora di stringere i tempi per HUDSON-ODOI, talento del Chelsea che potrebbe lasciare i Blues: in corsa c'e' anche il ...

Biglietti Inter-Napoli : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Inter e Napoli, in programma alle ore 20.30, che vedrà la battaglia sportiva tra i nerazzurri, terzi in classifica ad otto punti dai partenopei, al momento secondi, ma ancora ad otto punti dalla Juventus. La Beneamata in casa ha totalizzato diciannove punti in otto partite, frutto di sei affermazioni ed un pari, con ...

Scontri Inter-Napoli : tifosi del Napoli indagati per la morte di Daniele Belardinelli : Omicidio volontario. È l'accusa pesante, anche se come ipotesi tecnica "a garanzia" per svolgere tutti gli accertamenti, contestata a un tifoso napoletano di 25 anni e che verrà presto formalizzata a carico anche degli altri tre ultras che erano con lui a bordo della Volvo V40 che avrebbe travolto e ucciso Daniele Belardinelli, il tifoso morto a Milano negli Scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli. I quattro, da quanto si ...

Inter-Napoli - Da Ros ribadisce le accuse al Rosso. «I napoletani hanno soccorso Daniele» : Luca Da Ros, l'ultrà dell'Inter arrestato nei giorni scorsi nell'inchiesta sugli scontri del 26 dicembre scorso prima della partita Inter-Napoli, ha ribadito venerdì davanti ai pm in un interrogatorio ...

Gazzetta – Inter-Napoli - Interrogato Da Ros : «Il Rosso è la mente dell’agguato» : «I napoletani hanno aiutato Belardinelli» La Gazzetta dello Sport scrive dell’interrogatorio a San Vittore di Luca Da Ros, uno dei quattro arrestati per rissa e lesioni nell’inchiesta sugli scontri prima di Inter-Napoli, a Santo Stefano. Da Ros appartiene al gruppo “Boys”, e ha fornito nuovi particolari sull’agguato di via Novara. Leggiamo la Gazzetta: «Confermate le accuse contro Marco Piovella, detto il Rosso, ...

Calciomercato : Veretout Interessa al Napoli - intanto l’agente di Hysaj minaccia l’addio : Veretout ed Hysaj sono due calciatori della scuderia di Mario Giuffredi, agente che ha parlato di Calciomercato nelle ultime ore Mario Giuffredi, procuratore di Veretout ed Hysaj, ha parlato nelle ultime ore di Calciomercato in merito ai suoi illustri assistiti. L’agente, interpellato da Radio Marte, è partito con l’analizzare l’interesse del Napoli per Veretout, centrocampista della Fiorentina: “Veretout non è un ...