Niente commissariamento per Inps e Inail : "Il ministero del Lavoro non intende procedere con il commissariamento dell' Inps e dell' Inail ". Così in una nota il dicastero di via Veneto, guidato dal vicepremier Luigi Di Maio, smentisce le ...

Restano i vertici di Inps e Inail - il ministero del Lavoro : 'Nessun commissariamento' : Il ministero del Lavoro 'non intende procedere con il commissariamento dell'Inps e dell'Inail'. È quanto il ministero stesso comunica in una nota spiegando che 'la norma che prevede il ritorno a un ...

Ministero del Lavoro : nessun commissariamento di Inps e Inail : Milano, 5 gen., askanews, - Il Ministero del Lavoro "non intende procedere con il commissariamento dell'Inps e dell'Inail". E' quanto precisa una nota. "La norma che prevede il ritorno ad un consiglio ...

Inps e Inail - perché il governo vorrebbe commissariare gli enti di previdenza : Dopo i ripetuti scontri di Tito Boeri con questo esecutivo e con il precedente, allo studio una rivoluzione ai vertici...

Il governo pronto a commissariare Inps e Inail : Dopo i ripetuti scontri di Tito Boeri con questo esecutivo e con il precedente, allo studio una rivoluzione ai vertici. Palazzo Chigi punta a una governance "alleata" per gestire quota 100 e reddito

Via Boeri e De Felice - per Inps e Inail arrivano due commissari : Dopo quasi dieci anni si innesta la retromarcia e Inps e Inail torneranno ad avere non solo un presidente ma anche quattro consiglieri di amministrazione. Cambia la governance e, soprattutto, va a ...

Inps e Inail verso commissariamento/ Con decreto Quota 100 tornano Cda : più tempo per nuova governance : Inps e Inail verso commissariamento: con decreto Quota 100 tornano i Cda, più tempo invece per la nuova governance. Le ultime notizie

Fonti qualificate : il governo è pronto a commissariare Inps e Inail : Si va verso il commissariamento di Inps e Inail. Secondo Fonti qualificate vicine al dossier, dovrebbe essere questa la strada scelta dal governo per superare l'impasse della riforma della governance ...

Speciale manovra/4 - Controriforma per Inps e Inail - tornano i Cda : Con il decreto di gennaio il governo riporterà in Inps e Inail i consigli di amministrazione. La misura dovrebbe essere l’esatta fotografia, però rovesciata, di quella che nove anni...

Inps e Inail verso il commissariamento : 16.43 Per Inps e Inail si va verso il commissariamento: questa dovrebbe essere la strada per superare lo stallo della riforma della governance dei due enti. Subito dopo il varo del decreto-che introdurrà Quota 100e reddito di cittadinanza, ma prevederà anche il ritorno dei consigli di amministrazione per gli enti- il governo dovrebbe nominare i commissari. Questi ultimi gestirebbero dunque la fase di transizione,in attesa della nomina e ...

Inps e Inail - verso il ritorno ai cda. Commissariamento nella fase di passaggio : Il governo intende riportare indietro le lancette sulla governance di Inps e Inail, tornando ai consigli di amministrazione di quattro o sei membri che erano stati cancellati dal governo Berlusconi nel 2010 e sostituiti con un presidente factotum. Gli attuali presidenti Tito Boeri e Massimo De Felice, il cui incarico scadrebbe rispettivamente a febbraio 2019 e novembre 2020, verranno dunque fatti decadere e i due enti potrebbero ...

Inps e Inail verso il commissariamento - : Le modifiche per i due enti dovrebbero essere incluse nel decreto che introdurrà quota 100 e reddito di cittadinanza. Dopo nove anni torna una gestione collegiale e saranno azzerati gli attuali ...

Inps e Inail verso il commissariamento : Si va verso il commissariamento per Inps e Inail: secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier dovrebbe essere questa la strada per superare l'empasse della riforma della governance dei due ...

Il governo valuta il commissariamento di Inps e Inail : Inps e Inail potrebbero essere presto commissariate: il governo sta valutando di introdurre all'interno del decreto unico in cui confluiranno le due misure cardine della manovra 'quota 100' e reddito ...