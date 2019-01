Incendio nella notte a San Quirino | due intossicati

Incendio nella Escape Room - morte cinque amiche di 15 anni durante festa di compleanno : Choc nel Nord della Polonia per la morte delle ragazzine: in fin di vita anche un ragazzo di 26 anni. Le cause del rogo non sono ancora state stabilite: le amiche erano nel locale per festeggiare il compleanno di una di loro. Sono state sorprese dall'Incendio: ad ucciderle sarebbe stato il fumo. Le Escape Room sono presenti in tutto il mondo: il gioco consiste nel "fuggire" dopo aver risolto enigmi e indovinelli.Continua a leggere

Polonia - scoppia un Incendio nella escape room : morte cinque ragazzine 15enni : cinque amiche quindicenni sono morte in Polonia in un incendio scoppiato in una 'escape room', mentre un uomo è rimasto gravemente ustionato. Lo ha reso noto il ministro...

Calabria : Incendio nella baraccopoli degli immigrati a San Ferdinando : Un incendio di rifiuti è scoppiato nella baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, dove vivono centinaia di migranti che vengono occupati come braccianti nella raccolta degli agrumi. Il rogo non ha provocato feriti. Le fiamme hanno distrutto una decina di baracche ed i quaranta cittadini extracomunitari che le occupavano sono stati collocati nella nuova tendopoli. nella baraccopoli di San Ferdinando vivono diverse centinaia ...

Nuovo Incendio nella baraccopoli di San Ferdinando - danni ma nessun ferito : San Ferdinando , Reggio Calabria, - Un incendio di rifiuti, sulle cui cause sono in corso accertamenti, si è sviluppato ieri sera nella parte perimetrale della baraccopoli di San Ferdinando, in ...

Calabria - nuovo Incendio nella tendopoli di San Ferdinando - distrutta una quindicina di baracche : Capodanno amaro per i braccianti della tendopoli di San Ferdinando. A meno di un mese di distanza dal rogo che è costato la vita al diciottenne Suruwa Jaithe , un nuovo incendio ha divorato diverse ...

Calabria - nuovo Incendio nella tendopoli di San Ferdinando - distrutta una quindicina di baracche : Le fiamme si sarebbero propagate da uno dei bracieri di fortuna. Un mese fa il rogo che costò la vita al 18enne Suruwa Jaithe

Foggia - Incendio nella baraccopoli di Borgo Mezzanone : nessun ferito : L'incendio si è esteso su una superficie di circa trecento metri quadri, l'intervento per lo spegnimento delle fiamme e per la bonifica della zona è durato più di due ore. Tra il 30 ottobre ed il primo novembre scorsi si sono verificati altri due grossi incendi

Francia : si aggrava il bilancio dell’Incendio nella periferia di Parigi - 4 morti : Si è aggravato il bilancio dell’incendio divampato ieri sera un’abitazione nella periferia di Parigi, a Bobigny. Forti citate da Le Figaro riportano 4 vittime: in precedenza si era parlato di 3 vittime, 2 bambine e una ragazza. L'articolo Francia: si aggrava il bilancio dell’incendio nella periferia di Parigi, 4 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendio nella notte in un capannone : bruciati quaranta quintali di sansa : OSTUNI - Due squadre dei vigili del fuoco, una del distaccamento di Ostuni e l'altra del comando provinciale di Brindisi, hanno lavorato per circa quattro ore per spegnere un Incendio divampato nel ...

Allarme Incendio - nella notte - al "Burger King" di Borgo San Dalmazzo : intervento dei Vigili del fuoco : I Vigili del fuoco di Cuneo sono intervenuti, nella notte, per un Allarme incendio partito all'interno dello stabile che ospita uno dei punti della catena "Burger King". Una volta giunti sul posto, i ...

Roma - Incendio nella notte nel deposito : distrutti 2 autobus. E’ il 29° caso nel 2018 : Roma brucia. A pochi giorni dal rogo che ha distrutto il Tmb Salario di Ama, rendendo ufficiale l’emergenza rifiuti nella Capitale, le fiamme colpiscono uno dei depositi principali dell’altra grande municipalizzata capitolina, l’Atac. Intorno all’1.30, infatti, un incendio ha distrutto due autobus parcheggiati nella rimessa di Tor Pagnotta, in zona Laurentina – periferia sud della città – danneggiando altre due vetture e creando il panico nella ...

Incendio Tmb Salario - nella notte dopo il rogo aumentati i valori di idrocarburi e diossine : Il dato rilevato martedì tra le 12 e le 18 sulle diossine era di 0,7 picogrammi al metro cubo, a fronte di un limite di 0,1. Ma in nottata era salito a 4,5. In aumento anche Ipa e Pcb. Crescono i valori del Pm10

Incendio deposito Roma : le migliori firme del lusso sfilano nella discarica-modello in Valdera : Peccioli è un borgo fra le colline toscane, in provincia di Pisa. Ha appena avuto la bandiera arancione del Touring, quella che premia le eccellenze dell’entroterra italiano, i luoghi più attenti all’ambiente e capaci di valorizzare il territorio. Proprio qui sorge un avveniristico impianto di smaltimento e trattamento rifiuti che ha prodotto utili per 25 milioni di euro nel giro di dieci anni. E li ha reinvestiti in energia pulita, strutture ...

Roma - Incendio in impianto rifiuti : “Nessun rischio per la popolazione - qualità dell’aria nella norma” : “Non c’è nessun rischio per la popolazione dovuto al fumo sprigionatosi dal rogo dell’impianto di compostaggio dei rifiuti in via Salaria, i parametri rilevarti dalle centraline vicine alla struttura sono nella norma“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute Enrico Di Rosa, responsabile Uoc Servizio igiene e sanità pubblica (Sisp) dell’Asl Roma 1, in riferimento all’incendio divampato nello stabilimento ...