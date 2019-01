Incendio nel Varesotto | anche oggi Canadair in azione | Alpe Cuseglio evacuato

Cinque amiche 15enni morte nell'Incendio di una 'escape room' durante la festa di compleanno : Un gravissimo incidente è avvenuto a Koszalin, nel nord della Polonia con il Paese letteralmente stoo choc. Cinque amiche quindicenni sono morte nell' incendio scoppiato in una escape room . La escape ...

Incendio nel Varesotto : anche oggi Canadair in azione : anche nella notte sono proseguite le operazioni di spegnimento dell’Incendio nel Varesotto, sul Monte Chiusarella. I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta: un gruppo di case dell’Alpe Cuseglio è minacciato dalle fiamme. In azione tre automezzi con dieci operatori, collaborano alle operazioni anche i volontari A.I.B. (corpo volontari antincendi boschivi). Al lavoro dall’alba un Canadair della flotta aerea nazionale e un ...

Incendio nella Escape Room - morte cinque amiche di 15 anni durante festa di compleanno : Choc nel Nord della Polonia per la morte delle ragazzine: in fin di vita anche un ragazzo di 26 anni. Le cause del rogo non sono ancora state stabilite: le amiche erano nel locale per festeggiare il compleanno di una di loro. Sono state sorprese dall'Incendio: ad ucciderle sarebbe stato il fumo. Le Escape Room sono presenti in tutto il mondo: il gioco consiste nel "fuggire" dopo aver risolto enigmi e indovinelli.Continua a leggere

Incendio nel Varesotto : “Fronte di centinaia di metri che avanza rapidamente” : Il presidente della Regione Lombardia ha raggiunto il centro di coordinamento dei vigili del fuoco che stanno lavorando per domare l’Incendio divampato nel Varesotto, sul Monte Martica. “C’e’ un Incendio molto esteso. Le misurazioni fatte con un drone stamattina alle 6 parlano di 4 km di perimetro e 94 ettari bruciati. E’ un fronte di centinaia di metri che avanza rapidamente da cui stanno scappando anche i ...

Marito e moglie morirono nell'Incendio - il Comune apre conto corrente per i familiari : 'Hanno perso tutto - aiutiamoli' : Approfondimenti Tragedia di Monterchi, così il fratello della vittima ha salvato la nipote: 'Corsa a cercare una scala'. 22 dicembre 2018 Dramma nel cuore della notte a Monterchi: anziano muore ...

Vasto Incendio nel Pordenonese : forse causato dai fuochi d’artificio : Un Vasto incendio è divampato ieri sera in un bosco vicino al tracciato “Venezia delle Nevi”, nel comune di Budoia, sulle montagne del Pordenonese: sul posto i vigili del fuoco di Maniago. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, ma non si esclude che possa essere stato provocato da una lanterna cinese o da fuochi d’artificio. Nella notte le operazioni di spegnimento sono state interrotte per riprendere questa ...

Ex agente di scorta a Falcone muore nell’Incendio dell’abitazione - si salvò dall’attentato : La vittima è Walter Cucovaz, ex agente della polizia di stato che aveva fatto parte della scorta ai giudici Falcone e Borsellino durante i sanguinosi attentati di mafia a Palermo. Per il 57enne inutili i successivi soccorsi medici prima da parte dei pompieri e pi dei sanitari del 118. Si era salvato dall'attentato di Capaci per puro caso.Continua a leggere

Calabria - nuovo Incendio nella tendopoli di San Ferdinando - distrutta una quindicina di baracche : Capodanno amaro per i braccianti della tendopoli di San Ferdinando. A meno di un mese di distanza dal rogo che è costato la vita al diciottenne Suruwa Jaithe , un nuovo incendio ha divorato diverse ...