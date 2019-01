Incendi in Valtellina | salvati due alpinisti

meteoweb.eu

(Di sabato 5 gennaio 2019) Il forte vento continua ad alimentare gliin Valchiavenna. Dal Comune di Samolaco (Sondrio) ora l'emergenza è anche a San Giacomo Filippo, nella zona del santuario della Madonna di Gallivaggio.Impegnati dal primo pomeriggio di oggi i Vigili del i'Fuoco del distaccamento di Mese con i volontari di Campodolcino e i volontari della Protezione Civile per spegnere le fiamme in Val d'Avero sopra l'abitato di Lirone, in territorio di San Giacomo Filippo (Sondrio).Nell'area di spegnimento del vasto rogo sono dovuti intervenire anche gli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione die Valchiavenna per salvare duein difficolta'. Sono stati recuperati illesi e riportati a valle. Avevano proprio scelto un giorno poco indicato per salire in parete.