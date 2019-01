In Sardegna non c’è nessun murales di Bansky «Ma l’artista ha parlato di noi»

Sardegna - cenone di Capodanno finisce in rissa : locale distrutto e ristoratore ferito : Un apprezzamento di troppo alla cantante che animava la serata avrebbe fato scattare una rissa in piena regola con pugni, tavoli e sedie rovesciate, bottiglie rotte e vetrate in frantumi. Ad andarci di mezzo anche il titolare che aveva cercato di sedare gli animi: l'uomo ha riportato diverse ferite ed escoriazioni.Continua a leggere

Cagliari-Genoa - i rossoblù di nuovo on fire con Prandelli : ma i bookmakers non credono in una vittoria in Sardegna : Secondo i bookies la vittoria dei liguri in Sardegna è molto complicata, per questo le quote salgono alle stelle Dodici turni e due allenatori dopo, il Genoa ha ritrovato il successo sabato scorso, battendo l’Atalanta e smentendo anche i pronostici dei bookmaker, che la davano sfavorita. Ora Prandelli cerca continuità nel delicato incontro di Cagliari, mercoledì pomeriggio. Anche stavolta, però, le quote non sono favorevoli: i trader ...

Vasco Non Stop Live 2019 sbarca in Sardegna : info e dettagli sui concerti del 18 e 19 giugno 2019 : Vasco NON Stop Live 2019 sbarca in Sardegna! Straconfermati due grandiosi concerti il 18 e 19 giugno 2019 a Cagliari Fiera Come promesso, Vasco NON Stop Live farà tappa in Sardegna a Cagliari Fiera con due grandiosi concerti, il 18 e 19 giugno. Ci vorranno più di 4 giorni di traghetti ma abbiamo vinto la scommessa di riuscire a trasportare la gigantesca produzione da stadi, 50 bilici con tonnellate e tonnellate di ferro solo per il ...

Sardegna - il parroco durante l'Omelia : 'Babbo Natale non esiste' - bimbi in lacrime : "Babbo Natale non esiste". La rivelazione, di quelle che proprio non ti aspetti in questo periodo dell'anno, è arrivata come un fulmine a ciel sereno in una chiesa di Quartu Sant'Elena (popoloso comune alle di Cagliari). All'Omelia, assistevano anche tantissimi bambini che, inevitabilmente, sono scoppiati a piangere. Così, prima sul sagrato della chiesa e poi sul web, è scoppiata la polemica. Babbo Natale non esiste La chiesa di Sant'Antonio, ...

Adriano Panatta si scusa con Sau e tutta la Sardegna : “‘sorcio’ una battuta in romanesco - non volevo offendere” : Adriano Panatta si scusa con Marco Sau e l’intera Sardegna dopo il paragone infelice con il quale ha messo a confronto l’attaccante del Cagliari e un ‘sorcio’ “Si è infilato come un sorcio nero“, con queste parole pronunciate a ‘Quelli che il calcio’, Adriano Panatta ha commentato, in maniera alquanto infelice, il gol del pareggio di Marco Sau contro la sua Roma. Nonostante la natura beffarda ...

FLAVIO BRIATORE/ Lo "scontro" con Salvini : 'In Sardegna non vieni perchè sei un po' provinciale' - IlSussidiario.net : FLAVIO BRIATORE ospite giovedì 15 novembre al Maurizio Costanzo Show: l'imprenditore replicherà alle parole della ex compagna Elisabetta Gregoraci?

Traghetti Sardegna per visitare il set dell’isola di Pietro e non solo : E’ tornata L’isola di Pietro 2. Un boom di ascolti per la serie coprodotta da RTI e Lux Vide. Vincente

Anticipazioni sui concerti di Vasco Rossi in Sardegna nel 2019 - uno show da stadio : “Non deluderò” : I concerti di Vasco Rossi in Sardegna nel 2019, con due date il 19 e 18 giugno, segneranno il ritorno del rocker di Zocca sull'isola dal lontano settembre del 2010, quando si esibì nel capoluogo nell'ambito del tour europeo Europe Indoor. Si tratterà dei soli concerti del Blasco per il pRossimo anno insieme alle (almeno) quattro date di San Siro, con Milano e Cagliari elette uniche città per il VascoNonStop Live 2019. Un evento attesissimo ...