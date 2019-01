IL SEGRETO | anticipazioni puntata di domenica 6 gennaio 2019

Il SEGRETO anticipazioni spagnole : Maria si innamora di Fernando? Il gesto sorprende : anticipazioni Il Segreto dalla Spagna: ecco cosa sta succedendo a Maria e Fernando Cosa ci rivelano le ultime anticipazioni spagnole del Segreto? Ci sarà una grande confusione a Puente Viejo e nel cuore di alcuni protagonisti. Maria Castaneda non capirà proprio cosa le stia succedendo: il suo amore nei confronti di Gonzalo si affievolirà quando […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Maria si innamora di Fernando? Il gesto ...

Il SEGRETO anticipazioni 6 gennaio 2019 : Antolina organizza il funerale per Elsa : Mentre Fernando tenta di avvicinare Julieta, Antolina organizza un funerale simbolico per Elsa così che Isaac possa finalmente congedarsi da lei.

Il SEGRETO su Canale 5 : anticipazioni degli episodi dal 6 all'11 gennaio : Grandi notizie per i fans de Il Segreto, ambientato a Puente Viejo, in quanto a partire dal mese di gennaio 2019 sarà trasmesso da Canale 5 anche di domenica, con orario 16:35-17:25, a conferma del grande successo di questo sceneggiato nel nostro paese. Sono molti i colpi di teatro che ci aspettano anche durante questa stagione. Rivelazioni su Il Segreto dal 6 all'11 gennaio: Fernando non riesce a conquistare Julieta Uriarte Fernando si ...

Tempesta d’amore - anticipazioni prossima settimana : il SEGRETO svelato : anticipazioni Tempesta d’amore, puntate dal 6 al 12 gennaio Valentina e Fabien si avvicineranno nelle prossime puntate di Tempesta d’amore. Negli appuntamenti della prossima settimana della telenovela tedesca i due amici faranno una gita in bicicletta insieme. La figlia di Robert inizierà a rendersi conto di considerare il giovane più che un semplice amico. Presto però Valentina sarà costretta ad annullare all’ultimo momento ...

Il SEGRETO - Julieta resta con Prudencio : anticipazioni trame dal 7 all’11 gennaio : Chi lo segue lo sa: Il Segreto non si ferma mai perché dietro ogni angolo di Puente Viejo è in agguato un qualche intrigo, un complotto o – appunto – un Segreto da custodire gelosamente da chi invece vuole impossessarsene. Dopo i bagordi natalizi e i conseguenti spostamenti qua e là lungo il palinsesto, la soap opera spagnola riprende il suo posto abituale all’interno della sua rete di competenza, recuperando il suo spot ...

Il SEGRETO anticipazioni Spagnole : Fulgenzio e Fernando torturano Francisca in manicomio : La Montenegro è stata rapita dal suo terribile cugino. Fulgenzio si è alleato con Fernando per vendicarsi della Dark Lady, colpevole di avergli inferto la stessa pena in passato.

Anticipazioni Il SEGRETO dal 6 all’11 gennaio 2019 : Francisca sfruttata da Prudencio : Il Segreto Anticipazioni settimanali: puntate dal 6 all’11 gennaio 2019 Prudencio non la racconta giusta e Julieta capirà che le sta nascondendo qualcosa. Stando alle Anticipazioni de Il Segreto dal 6 all’11 gennaio 2019, la ragazza sarà disposta a tutto pur di fargli vuotare il sacco. Ci riuscirà? Certo, ma dovrà mettere il suo onore […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 6 all’11 gennaio 2019: Francisca sfruttata ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Julieta Uriarte viene rapita prima di sposarsi con Saul Ortega : Nuovo spazio dedicato a Il Segreto, la telenovela iberica che dal prossimo 6 gennaio andrà in onda anche ogni domenica pomeriggio su Canale 5. Dalla Spagna arrivano delle clamorose Anticipazioni che riguardano un personaggio femminile. Stiamo parlando di Julieta che verrà rapita e rinchiusa all'interno di un'abitazione misteriosa. Il tutto accadrà qualche giorno prima delle tanto attese nozze con Saul. Quest'ultimo, in realtà non è morto e molto ...

Anticipazioni Il SEGRETO - oggi : si chiudono le indagini sulla morte di Saul : Una nuova puntata de Il Segreto andrà in onda oggi su Canale 5 a partire dalle ore 15:45 circa, ovvero al termine della telenovela Una Vita. In essa si ripartirà dalla paura che Donna Francisca possa avere in serbo una brutta sorpresa per Irene e Severo nel giorno delle loro nozze: Fernando, infatti, si è presentato al banchetto con una busta da parte della matrona, contenente del denaro in regalo per gli sposi. Nonostante i timori iniziali, ...

Il SEGRETO anticipazioni : FERNANDO aiuterà SAUL - ecco cosa farà per lui : Nel 2019 la telenovela Il Segreto verrà segnata da una serie di graditi colpi di scena ed il primo, in ordine di tempo, sarà quello legato alla “resurrezione” di SAUL Ortega (Ruben Bernal): se ci avete letto in precedenza, sapete già che il ragazzo riapparirà sano e salvo a Puente Viejo ed impedirà all’amata Julieta Uriarte (Claudia Galan) di assassinare Prudencio (Josè Milan). Il Segreto anticipazioni: SAUL È VIVO e impedisce ...

Anticipazioni Il SEGRETO - trame all'11 gennaio : Isaac e Matias salvano Adela : Lunedì 7 gennaio comincia una nuova settimana con la longeva soap opera spagnola di Canale 5 'Il Segreto', capace di attirare l'attenzione di milioni di telespettatori italiani. Ci sono nuovi colpi di scena riguardanti alcuni personaggi che si distinguono per un loro atto eroico, mentre Julieta continua a vivere un momento difficile nella sua vita sottostando alle richieste da parte di Matias. Le Anticipazioni delle puntate che vanno fino a ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Tiburcio disperato per la partenza di Dolores : Nuovo appuntamento dedicato alle Anticipazioni sullo sceneggiato iberico “Il Segreto” ambientato a Puente Viejo. Negli episodi che i telespettatori italiani hanno avuto modo di vedere verso la fine del mese di settembre 2018, questi hanno assistito ad un grande cambiamento che ha visto protagonista Dolores Miranar (Maribel Ripoll). Quest’ultima, dopo il decesso del marito Pedro Miranar, ha sposato Tiburcio Comino (Cesar Capilla). Purtroppo tra ...

Anticipazioni spagnole Il SEGRETO : il ritorno di Gonzalo - il ritrovamento di Julieta : La popolare soap opera di origini spagnole “Il Segreto”, prodotta da Boomerang TV e scritta dall’autrice Aurora Guerra, non smette mai di appassionare i telespettatori con avvenimenti ricchi di suspense. E’ in arrivo l’ennesimo colpo di scena che spiazzerà il perfido Fernando Mesia negli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva “Antena 3” la settimana prossima. Le Anticipazioni ci svelano che Gonzalo Castro (Jordi Coll Serra) dopo ...