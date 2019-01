Il progetto di legge per l' occupazione femminile è quasi pronto per la calendarizzazione

Blastingnews

(Di sabato 5 gennaio 2019) Ci siamo. Ildiper il sostegno dell’, voluto dall’ex presidente della Camera Laura Boldrini, si trova a un passo dalla. Percorso necessario per essere discusso alla Camera dei Deputati. La proposta diè stata presentata nel mese di ottobre e si trova al vaglio dell’Ufficio normative. Le verifiche si concluderanno a giorni e, forse, entro l’anno diventeràAscoltate prima le donne, il tour per il Paese Si tratta del primo disegno diad essere stato sottoposto alle donne in forma aperta prima della presentazione alla Camera. Il primo ad uscire dalle stanze "maschili" del potere, dove la rappresentanzaè molto bassa rispetto alla componente demografica del Paese (34% contro il 51%). Gap che condiziona molto anche l'attenzione verso questioni di genere."Un concorso di idee" per le donne, a ...