Il manager di Maradona rassicura tutti : “nei prossimi giorni un intervento chirurgico” : Parla il manager di Maradona dopo l’allarme lanciato dall’ex calciatore: presto un intervento chirurgico per el Pibe de oro “Diego ci mette sempre in allarme, ma poi subito rientra lo stesso allarme. Da una settimana faceva dei controlli per seguire il bypass gastrico. Nei prossimi giorni Diego dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico, ma nulla di grave“. Il manager di Diego Maradona, Stefano Ceci, rassicura ...