I vertici delle Fs in missione ad Atlanta | si trattano le nozze tra Alitalia e Delta 

lastampa

: RT @galeazzobignami: #FatturazioneElettronica sistema in blocco. Se a sbagliare è il contribuente paga. Se sbaglia l’agenzia delle entrate… - 57Davide : RT @galeazzobignami: #FatturazioneElettronica sistema in blocco. Se a sbagliare è il contribuente paga. Se sbaglia l’agenzia delle entrate… - Leonard71089862 : RT @galeazzobignami: #FatturazioneElettronica sistema in blocco. Se a sbagliare è il contribuente paga. Se sbaglia l’agenzia delle entrate… - Alba2073 : RT @galeazzobignami: #FatturazioneElettronica sistema in blocco. Se a sbagliare è il contribuente paga. Se sbaglia l’agenzia delle entrate… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) La prossima settimana sono in programma gli incontri con i manager di Delta, mentre a metà mese gli approfondimenti saranno con idi Lufthansa. Per i managerFerrovie dello Stato - che ormai hanno preso in mano la trattativa sul futuro di- saranno giorni decisivi per capire quale sia il piano migliore per l’ex compagnia di b...