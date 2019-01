I film che hanno incassato di più nel 2018 | in Italia e nel mondo

Tutti i telefilm che vedremo nel 2019 - : Rai2 - primavera NCIS Non può mancare su Raidue il mondo di «Ncis»: lo spin-off «Ncis - Los Angeles» riparte il 12 gennaio abbinato a «Swat», la serie-madre «Ncis» e «Ncis - New Orleans» tornano il ...

Prima che la notte - il film su Pippo Fava con Fabrizio Gifuni in replica il 5 gennaio : Sabato 5 gennaio viene trasmesso, a partire dalle 21.20 su Rai3, il film per la tv Prima che la notte, una sorta di bio-pic sulla vita di Pippo Fava, giornalista siciliano irriducibile ucciso dalla mafia nel gennaio del 1984 dopo che, coi suoi articoli, aveva reso pubblici nomi, dati e fatti relativi alle cosche di Catania e non solo. Prima che la notte, la trama Quando riceve quella telefonata da Catania Pippo Fava ha l’età in cui si cominciano ...

Julian Schnabel : «Ho fatto l'ennesimo film su Van Gogh per scardinare i cliché» : Giro anche film, ma uno ogni sei-sette anni; non posso smettere di dipingere perché è la cosa piu immediata per me, per il mio mondo. Van Gogh è un po' il prototipo dell'artista tutto genio e ...

Netflix : il trucco legale che permette di vedere serie tv e film gratis sulla piattaforma : Il costo per il pacchetto base è di 7,99 euro al mese, ma esiste anche un modo legale per vedere i contenuti gratis della piattaforma streaming più famosa al mondo. Tanti utenti per vedere i film su ...

Scegli uno snack e ti diremo che film guardare : Dimmi cosa mangi e ti dirò cosa guardare: ciascuno degli snack nell’immagine corrisponde ad un film classico. Scegline uno e scopri la pellicola perfetta per te. Tutti noi quando andiamo al cinema non possiamo fare a meno di sgranocchiare qualcosa guardando un film: alcuni preferiscono il dolce, qualcuno il salato, ma in ogni caso è molto difficile godersi una pellicola senza qualcosa tra i denti. Gli snack che Scegliamo, ad ogni modo, ...

Le Comiche film stasera in tv 4 gennaio : cast - trama - streaming : Le Comiche è il film stasera in tv venerdì 4 gennaio 2019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Le Comiche film stasera in tv: cast La regia è di Neri Parenti. Il cast è composto da Renato Pozzetto, Paolo Villaggio, Enzo Cannavale, Ennio Antonelli, Fabio Traversa, Tiziana Pini, Alessandra Casella, Andrea Belfiore. Le Comiche film ...

Hong Kong. filmato porno trasmesso su uno schermo dell’Ikea : “Bambini spaventati” : L'incidente è avvenuto a in un negozio di Causeway Bay, cuore dello shopping di Hong Kong, in un giorno festivo. Si pensa che qualche burlone abbia hackerato il sistema e trasmesso il Filmato prendendosi gioco della società del mobile low cost.Continua a leggere

Allarme «Bird Box» : la nuova Challenge che parte da un film di Netflix : Bird Box: il film Netflix con Sandra BullockBird Box: il film Netflix con Sandra BullockBird Box: il film Netflix con Sandra BullockBird Box: il film Netflix con Sandra BullockBird Box: il film Netflix con Sandra BullockBird Box: il film Netflix con Sandra BullockBird Box: il film Netflix con Sandra BullockBird Box: il film Netflix con Sandra BullockInfilatevi una benda sugli occhi e potrete sfuggire alle vostre paure, a creature ostili che ...

Non ci resta che il crimine - giovedì il film esce nei cinema italiani : Chi vuole scoprire, o rivivere, le atmosfere degli Anni '80 potrà farlo da giovedì 10 gennaio 2019, giorno in cui nelle sale cinematografiche italiane uscirà il film "Non ci resta che il crimine". Questa divertente commedia diretta da Massimiliano Bruno si compone di un cast d'eccezione nel quale figurano alcuni tra gli attori più amati degli ultimi anni. La promozione della pellicola ha preso il via il 29 novembre 2018 con la diffusione del ...

20 film che compiono 20 anni nel 2019 : Matrix, regia di Lana e Andy Wachowski Il sesto senso, regia di M. Night Shyamalan Eyes Wide Shut, regia di Stanley Kubrik American Beauty, regia di Sam Mendes Fight Club, regia di David Fincher La Mummia, regia di Stephen Sommers Star Wars: episodio I - La minaccia fantasma, regia di George Lucas Notting Hill, regia di Roger Michell Il miglio verde, regia di Frank Darabont Il mistero di Sleepy Hollow, regia di Tim Burton Magnolia, regia di Paul ...

Aquaman : Henry Cavill rende omaggio al film in acqua - tra muscoli... e forchetta! : Aquaman sta ricevendo un'ottima accoglienza in tutto il mondo e tra i fan del cinecomic con protagonista Jason Momoa c'è anche l'attore Henry Cavill , suo collega in Justice League e grande amico. L'interprete di Superman, per rendere omaggio al lavoro ...

La memoria del cuore : trama - cast e curiosità del film con Channing Tatum e Rachel McAdams : A partire dalle 21.05 su Rai2, giovedì 3 gennaio va in onda in prima serata la commedia romantica La memoria del cuore, che racconta la storia particolarissima di due amanti… ripetenti, a causa di un incidente che priva lei della memoria. Nel cast anche Jessica Lange e Sam Neill, vecchie glorie di Hollywood sempre in grado di dare un gran contributo attoriale. La memoria del cuore: trailer La memoria del cuore: trama Paige e Leo sono una ...

YouTube - oltre i video ora anche film in streaming gratis : Milano, 3 gennaio 2018 – Su YouTube sarà possibile acquistare e noleggiare interi film, anche abbastanza recenti, accedendo a un vasto catalogo multimediale in continuo aggiornamento. E sembra anche che l’azienda di Mountain View abbia intenzione di introdurre la modalità di visione gratuita con annunci ADV. Questa novità di YouTube è pensata per strizzare l’occhio a tutti [...]

Da «Dumbo» a «Downton Abbey» - i film che non vediamo l’ora di vedere quest’anno : Once upon a time in HollywoodLa FavoritaOn the basis of sexFrozen 2DumboGemini ManLittle WomenDownton AbbeyEighth GradeUs1. Once Upon a Time in Hollywood Lo attendiamo già febbrilmente anche solo per le deliziose mise anni Settanta di Brad Pitt (total denim) e Leonardo DiCaprio (dolcevita canarino) nella prima immagine ufficiale. Poi c’è quell’altro piccolo dettaglio: a raccontare il massacro di Cielo Drive, Los Angeles, mandante il ...