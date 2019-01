Hockey ghiaccio | Alps League 2019 | Valpusteria e Ritten superano agevolmente Milano e

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano perde al supplementare in casa dell’Innsbruck : Si è disputata stasera la 35ma giornata del campionato austriaco di EBEL. Per l’unica rappresentante italiana, Bolzano, è arrivato il secondo KO consecutivo, stavolta in casa dell’Innsbruck per 3-2 al supplementare dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Le Foxes partono malissimo concludendo il primo periodo con due lunghezze da colmare, per via delle reti del canadese Tyler Spurgeon, all’8′ su assist del connazionale Nick ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Val Pusteria piega Asiago - Renon ha la meglio su Cortina e Milano schianta Fassa : Serata di grande Hockey per quanto riguarda la Alps Hockey League 2019, con quattro match del 29esimo turno, più altri tre incontri suddivisi tra anticipi e recuperi. Val Pusteria, sempre più prima incontrastata, infila l’ottava vittoria nelle ultime nove uscite, passando sul campo di Asiago. Renon soffre, ma passa agli shootout in casa di Cortina, mentre Milano Rossoblù si impone nettamente in casa dei Fassa Falcons, sempre più fanalino ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Valpusteria vince il derby con Vipiteno ai rigori - Ritten infila la quinta vittoria di fila in casa di Gherdeina - Asiago supera Fassa di misura : Il nuovo anno di Hockey si apre con partite di Alps League molto interessanti: stasera sono scese in campo ben 6 italiane che hanno dato vita a 3 incontri interamente azzurri. derby nel derby in quel di Brunico tra Valpusteria e Vipiteno, scontro vinto dai padroni di casa, sempre più in testa alla classifica, ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Nelle altre due partite Ritten ha espugnato il Pranives di Selva battendo 4-1 Gherdeina, ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : sconfitta esterna per Bolzano contro il Dornbirn : Il 2019 di Bolzano comincia con una sconfitta esterna nel torneo austriaco di EBEL, subita per mano del Dornbirn: i padroni di casa si sono imposti per 3-2 dopo un match rocambolesco che poteva finire nell’uno e nell’altro verso. La squadra italiana però mantiene il quarto posto in classifica, grazie alla battuta d’arresto del Salisburgo, caduto in casa contro l’Innsbruck all’overtime. Allungano, invece, le prime ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Val Pusteria non si ferma - vincono anche Renon - Gherdeina e Vipiteno : Si chiude il 2018 della Alps Hockey League con il 27esimo turno di stagione regolare. Tutte le italiane erano sul ghiaccio e hanno messo a segno risultati importanti. Renon, per esempio, supera Asiago in un match di alta classifica, mentre Vipiteno non lascia scampo a Milano e Gherdeina ha la meglio sui Fassa Falcons. Rittner Buam – Asiago Hockey 5-2. Prosegue l’ottimo momento di Renon che piazza la 14esima vittoria nelle ultime 16 ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano supera l’Innsbruck con qualche difficoltà : Archiviato anche il 33° turno del torneo EBEL per Bolzano. Le Foxes portano a casa un successo importante in ottica classifica battendo 3-1 l’Innsbruck, tra le mura amiche, in un match abbastanza equilibrato. Tutte le altre partite della giornata sono ancora in corso di svolgimento, ma i risultati che stanno maturando suggeriscono che la compagine italiana dovrebbe rimanere in quarta posizione. Nell’incontro odierno, le Volpi sono ...

Vladimir Putin scende in campo - partita di Hockey su ghiaccio nella Piazza Rossa di Mosca : Pattini, caschetto e casacca bianca con il numero 11. Vladimir Putin, da sempre grande appassionato di sport, ha giocato una partita di hockey su ghiaccio nella Piazza Rossa di Mosca. Il presidente russo, che ha compiuto 66 anni lo scorso ottobre, ha partecipato all'amichevole vincendo 14-10

Hockey ghiaccio - Coppa Italia 2019 : nell’andata dei quarti di finale Appiano vince il big match con Merano : Si sono disputati nella tarda serata di ieri tre delle quattro gare d’andata dei quarti di finale della Coppa Italia di Hockey su ghiaccio: l’Appiano ha vinto contro il Merano nel big match per 3-2, rimontando da un passivo di 0-2, mentre il Bressanone ha vinto in casa di Varese per 3-4, infine il Pergine ha fatto il bello ed il cattivo tempo vincendo per 0-7 sul campo dell’Alleghe. Il programma verrà completato ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : vittorie per Renon - Cortina e Asiago - cadono Fassa - Milano e Vipiteno : Serata ricca di match per quanto riguarda la Alps Hockey League 2019. Sono andati in scena due match del 26esimo turno, più quattro recuperi. Tra i risultati odierni spiccano il facile successo di Renon in casa di Fassa e di Cortina contro Milano, mentre Asiago regola Vipiteno all’overtime. Negli altri incontri vincono Lubiana, Jesenice ed i Red Bull Juniors. Asiago Hockey-WSW Vipiteno 5-4 dopo overtime. Successo importante per Asiago che ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano cade in casa del Salisburgo in un match ad alta quota : Nulla da fare per Bolzano nel big match contro il Salisburgo disputato stasera: le Foxes si devono arrendere agli austriaci per 4-2. Con tale successo i Red Bulls agguantano la compagine italiana al quarto posto, complice le vittorie del Graz (9-0 in casa dei croati del Medvescak Zagreb) e del Klagenfurt (1-0 di misura sul Villach). KO in terra ungherese contro il Fehervar AV19, invece, per la capolista Vienna, che mantiene comunque la prima ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Valpusteria vince in casa del Vipiteno - Cortina passeggia a Milano - Ritten supera Fassa - Asiago batte Gherdeina ai rigori : Altro turno di Alps Hockey League 2019 in archivio: in programma stasera ben 4 derby tutti italiani. Si parte con Milano-Cortina, con gli ospiti dominatori indiscussi del match e vittoriosi per 6-2, si prosegue con Vipiteno-Valpusteria, con la capolista Brunico che conquista l’ennesimo successo (3-1), facendo leva sulla solida difesa. Concludono la serata Ritten-Fassa, terminata con un netto 5-1 a favore dei Buam, e Asiago-Gherdeina, ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano si fa sorprendere all’overtime in casa dai Dornbirn Bulldogs : Santo Stefano, come da tradizione, fa rima con Hockey su ghiaccio. Si è giocato, infatti, il 31esimo turno della Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019. L’HCB Alto Adige Alperia ospitava i Dornbirn Bulldogs ma incappa in un ko doloroso ai supplementari con il punteggio di 0-1. Match bloccato al Palaonda di Bolzano, con le difese che dominano nonostante tante conclusioni verso la porta avversaria. Il computo totale parla di 35-23 per i ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Asiago soffre - ma passa all’overtime in casa di Fassa : Si è giocato il penultimo match del 24esimo turno di Alps Hockey League 2019. Ad Alba di Canazei i Fassa Falcons vengono superati in casa dall’Asiago Hockey con il punteggio di 3-4 all’overtime. Per i veneti successo sofferto che li porta in sesta posizione, mentre per i Falcons caduta pesante che li mantiene in penultima piazza. Il primo tempo si sblocca al minuto 11:02 con i Falcons che passano in vantaggio con Diego Iori su assist ...