Heidi film stasera in tv 5 gennaio: cast, trama, streaming

cubemagazine

: Sabato 5 gennaio alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda in prima tv il film Heidi, con Anuk Steffen e Bruno Ganz… - SMSNEWSOFFICIAL : Sabato 5 gennaio alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda in prima tv il film Heidi, con Anuk Steffen e Bruno Ganz… - SoloLibri : ?? Heidi, stasera su Rai 1: trama del film tratto dal romanzo di Johanna Spyri: ?? ???? -

(Di sabato 5 gennaio 2019)è ilin tv sabato 52019 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Alain Gsponer. Ilè composto da Bruno Ganz, Anuk Steffen, Katharina Schuttler, Jella Haase, Maxim Mehmet, Peter Lohmeyer.in tv:Nel bel mezzo della natura delle montagne svizzere, in una piccola casetta la giovane, orfana, vive con il nonno, curando le caprette che lui alleva. Il suo migliore amico è il pastorello Peter e con lui la ragazzina si gode spensierate giornate di libertà sui monti. Tutto cambia quando la zia di, Dete, decide di sottrarla alle cure del nonno, portandola con sé a Francoforte. Quifarà compagnia a Klara, la figlia del ricco Signor Seseman, e imparerà a leggere e ...