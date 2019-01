movieplayer

: Primo teaser trailer per il serial ispirato al film Hanna - tvworldland : Primo teaser trailer per il serial ispirato al film Hanna - cinemaniaco_fb : Hanna: il primo teaser della serie tratta dall'omonimo film - cinemaniaco_fb : Hanna: il primo teaser della serie tratta dall'omonimo film -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Joel Kinnaman sarà invece Erik, un ex soldato mercenario che ha cresciuto per quindici anni sua figlia in una remota foresta che si trova nel nordPolonia, isolato dal mondo che conosceva in ...