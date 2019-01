Guida alle squadre di Serie A. Analisi della rosa del Torino

laragnatelanews

(Di sabato 5 gennaio 2019) Dopo un lungo periodo di assenza, torna il nostro appuntamento sulle GuidediA. Abbiamo finora analizzato dieci, e ora è il turno dell’undicesima: ildi Walter Mazzarri. I granata sono al momento nel gruppone che va tra il quarto e il dodicesimo posto, composto da novein soli sette punti, e si trovano in nona posizione con 27 punti. I granata hanno messo spesso in difficoltà le big del nostro campionato, ultima ma non meno importante la Lazio in casa sua costringendo i ragazzi di Simone Inzaghi al pareggio, favorendo l’avvicinamento al quarto posto di Milan e Roma.Titolare fisso tra i pali è Salvatore Sirigu, che sembra tornato quello dei tempi d’oro di Palermo e dei primi anni al Paris Saint-Germain dal momento dell’approdo sotto la Mole, con all’attivo un rigore parato e sei clean sheets (reti inviolate, per i profanimateria). ...