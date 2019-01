Guerra al decreto sicurezza La Toscana fa ricorso alla Consulta

Sindaco di Palermo sospende Decreto sicurezza - Guerra con Salvini : Palermo , 2 gen., askanews, - E' guerra aperta tra il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il ministro dell'Interno Matteo Salvini . Terreno di scontro è il Decreto sicurezza , ormai convertito in legge. ...

Leoluca Orlando sospende Decreto sicurezza - Guerra con Salvini : E' guerra aperta tra il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Terreno di scontro è il Decreto sicurezza. Il primo cittadino palermitano ha infatti deciso di sospendere l'applicazione del documento in attesa di conoscere l'esito degli approfondimenti giuridici chiesti al responsabile dell'anagrafe, per comprendere se e quali violazioni potrebbero derivare dall'applicazione del testo. "In un quadro di ...