Go Go Diva è il ritorno alla lotta de La rappresentante di lista Un album tra corpo e

(Di sabato 5 gennaio 2019) Chiudiamo queste vacanze natalizie con l’ultimo consiglio per gli ascolti: il disco Go Gode Ladi, gruppo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. È uscito lo scorso 14 dicembre, anticipato dal singolo Questo. A mio avviso loro sono una delle proposte più interessanti degli ultimi anni. Si sono formati nel 2011 e hanno all’attivo tre dischi, con un percorso preciso, che evolve in maniera molto coerente. A partire dal 2014 con (Per la) Via di casa, passando per Bu Bu Sad del 2015 si arriva a questo Go Godel 2018. È come se si fosse partiti da un territorio protettivo e materno, per poi distaccarsene e attraversare il dolore nel disco successivo, infine approdare a una consapevolezza di responsabilità con l’esaltazione materica erea dell’ultimo disco. Il passaggio all’età adulta non è un tema nuovo – pensiamo, uno per tutti, a ...