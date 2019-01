Gli sbarchi calano e i centri d' accoglienza licenziano

Migranti - è scontro nel governo : Di Maio sfida Salvini suGli sbarchi : «Contattiamo Malta. Diamo disponibilità ad accogliere le donne e i bambini che sono sulle navi Sea Watch3 e Sea Eye». La telefonata, tra Luigi Di Maio e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, segna la nascita di un nuovo asse all’interno del governo. Costruito per essere argine a Matteo Salvini e proiettato sulla campagna per le prossime elezi...

Migranti - con il crollo deGli sbarchi calano le domande di asilo : Il crollo degli sbarchi sta determinando un netto calo delle domande di asilo: a dicembre sono state 2.753, il 27% in meno rispetto alle 3.784 di novembre. Lo rileva il Viminale, secondo cui sono in ...

Il calo deGli sbarchi in Italia e i porti chiusi voluti da Salvini : Dal calo degli sbarchi alla chiusura dei porti Italiani passando per la riscrittura del sistema di accoglienza e il decreto sicurezza. Nel 2018 il fenomeno dell'immigrazione ha perso - numeri alla mano - i contorni dell'emergenza ma è rimasto al centro delle polemiche e del dibattito politico. Dopo il picco di arrivi registrato nel giugno dell'anno scorso (12mila in quarantotto ore), il cambio di linea deciso dal Viminale ...

Salvini sfida l’Europa : «Stop alla missione Sophia senza nuove regole suGli sbarchi» : Il ministro dell’Interno all’audizione del Comitato Schengen: «No all’approdo solo nei porti italiani». La fine della missione è prevista per il 31 dicembre

Migranti : Salvini - neGli ultimi sei mesi sbarchi in calo dell'83% e domande di asilo del 60% : Dal primo giugno al 30 novembre di quest'anno, "i Migranti sbarcati sulle nostre coste sono diminuiti del'83% rispetto all'anno scorso. Quelli provenienti dalla Libia sono diminuiti del 92%". Lo ha reso noto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in audizione davanti al Comitato Schengen. "Nel 2018, al 23 novembre le domande di asilo presentate in Italia sono state 49.636, il 60% in meno rispetto ...

Aquarius - Msf Italia : “Traffico di rifiuti? Accusa spropositata. Gli sbarchi sono monitorati dalle forze dell’ordine” : “Rigettiamo le accuse e siamo indignati. Ma sugli elementi che stanno emergendo faremo a nostra volta verifiche: vogliamo capire cosa sono quelle intercettazioni e quei video“. A spiegarlo è Gabriele Eminente, direttore generale di Medici Senza Frontiere Italia, in una conferenza stampa oggi a Roma sul sequestro preventivo della nave Aquarius per presunte irregolarità nello smaltimento dei rifiuti di bordo. “L’Accusa di ...