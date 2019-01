Giustizia | Bonafede invita in Italia il ministro brasiliano Sergio Moro | “Brividi per la

Italia-Brasile : Bonafede - invitato a Roma neoministro Giustizia - focus su rafforzamento cooperazione bilaterale : L'Italia ha fatto tesoro del suo tragico passato realizzando una legislazione che il ministro della Giustizia brasiliano, all'altro capo del mondo, ha indicato come un 'rimedio universale'. , segue, ,...

Rogo ThyssenKrupp - manager tedeschi condannati ancora liberi. Bonafede : “Stati rispettino cittadini e Giustizia” : Undici anni sono passati dal Rogo della ThyssenKrupp a Torino, in cui morirono sette operai, e due manager tedeschi condannati sono ancora liberi. Per questo domani a Bruxelles il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, incontrerà la sua collega tedesca, Katarina Barley a margine di un incontro dei ministri della giustizia: “Le dirò che chi sbaglia paga: giustizia deve essere fatta”, ha annunciato questa mattina al cimitero monumentale per la cerimonia ...

Thyssen - Bonafede alla Germania : "Giustizia va fatta" : Torino, 6 dic. -, Adnkronos, - A undici anni dal rogo della Thyssen, con una cerimonia al cimitero monumentale Torino ricorda le sette vittime, Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno ...

I fatti vostri - il Ministro per la Giustizia Alfonso Bonafede ospite nella puntata del 5 dicembre 2018 : Era da tempo che una trasmissione come I fatti vostri, non ospitava politici nel suo studio. Il pubblico affezionato e abituato alle atmosfere leggere dei canti, delle rubriche intrattenitive, delle citazioni amarcord e storie di gente comune, domattina dovrà fare ben attenzione a un'eccezione.Infatti, Giancarlo Magalli ospiterà il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, una rarità per il programma diretto da Michele Guardì (che ...

Giustizia - Bonafede : in settimana pronta riforma processo civile : Roma, 26 nov., askanews, - La riforma del processo civile "sarà online a fine settimana". Lo annuncia in un'intervista a "Repubblica", il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede "Prevede un ...

Giustizia : Bonafede - ci sono tanti settori che non devono avere colore politico : Palermo, 15 nov. (AdnKronos) - "Ci sono tanti settori della Giustizia che non possono e non devono avere colore politico, in cui le istituzioni devono viaggiare compatte". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, a Palermo per la firma del protocollo sui lavori di pubblica utilità p

Giustizia : Bonafede - mio obiettivo è sottrarla dal dibattito politico : Palermo, 15 nov. (AdnKronos) - "Ho sempre detto, fin dall'inizio del mio mandato, che il mio obiettivo principale è quello di sottrarre la Giustizia dal pantano del dibattito politico, che interessava poche persone e non il cittadino". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a Paler

Giustizia - Bonafede : 'La prossima settimana riforma del processo civile' : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha annunciato che la prossima settimana verrà presentata la riforma del processo civile. Ospite a "Mezz'ora in più", su Rai 3, Bonafede ha sottolineato: "...

Prescrizione - nuove tensioni? Per Bonafede nessun collegamento con riforma di Giustizia : L'opinione del ministro di giustizia appare distante dalle parole di Giulia Bongiorno, Lega, convinta che è necessaria la doppia riforma - di Prescrizione e giustizia - altrimenti si 'rinnesca la ...