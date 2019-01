Giulia De Lellis rivela su Instagram | Nella mia vita ho letto due libri!

Confessione di Giulia De Lellis nella notte : 'Ho mentito a tutta Italia' - : ... la Giulia è stata anche discussa, oltre alla storia del libro, anche per la sua risposta di entrare in politica che, ovviamente, è stata positiva. Chissà se magari è vero ma il popolo del web ...

Giulia De Lellis - una simpatica confessione : 'Ho mentito a tutta Italia e sui social' : Giulia De Lellis ha mentito a tutti, sebbene in maniera ironica e simpatica. Con queste prole l'ex protagonista di Uomini e donne ha spiazzato tutti con una serie di stories che ha postato in queste ore sul suo profilo ufficiale Instagram, dove viene seguita da oltre tre milioni di persone. La ragazza ha ammesso di aver preso in giro i suoi fan, sia in televisione che sui social, perché ha mentito sul numero di libri che ha letto nella sua ...

Giulia De Lellis : "Ecco perché ho mentito a tutta Italia" : La influencer 23enne, ex corteggiatrice di 'Uomini e donne', torna a parlare della sua scarsa cultura. E lo fa con un...

Giulia De Lellis - confessione notturna sul Gf Vip : “Avevo dimenticato questa cosa” : Giulia De Lellis riparla del Gf Vip: ritorna la polemica con Alfonso Signorini Giulia De Lellis si sta togliendo qualche sassolino dalla scarpa. Dopo aver fatto riferimento al motivo per cui la sua storia con Andrea Damante sarebbe finita, adesso ha voluto rispondere ad Alfonso Signorini… riguardo a cosa? Ai libri che ha letto! Al […] L'articolo Giulia De Lellis, confessione notturna sul Gf Vip: “Avevo dimenticato questa ...

Giulia De Lellis insultata sui social da una hater : 'Sei brutta e pure bassa' : Giulia de Lellis, nonostante sia molto amata sui social tanto da poter contare su ben tre milioni di follower, è stata pesantemente insultata da una donna per il suo aspetto fisico. La De Lellis, dopo la storia con Andrea Damante e la partecipazione alla seconda edizione del Grande Fatello Vip, ha acquisito un indice di popolarità altissimo. Il suo mondo preferito è quello dei social, dove spesso posta numerosi scatti di vita privata e per ...

Giulia e Irama - annuncio misterioso tra baci e coccole : la rivelazione della De Lellis : Irama e Giulia De Lellis, la storia d’amore continua sui social Giulia e Irama sono tra le coppie Vip più chiacchierate del momento per tanti motivi. Lei infatti è l’ex di Andrea Damante, e si sta rifacendo una vita dopo essersi lasciata con lui puntando moltissimo anche sulla propria carriera; lui invece è il vincitore […] L'articolo Giulia e Irama, annuncio misterioso tra baci e coccole: la rivelazione della De Lellis ...

Giulia De Lellis fa un annuncio inaspettato con Irama : Giulia De Lellis stanca, ma felice, della sua nuova vita con Irama Giulia De Lellis ha lasciato Roma in questi giorni, dopo aver trascorso le feste con la famiglia e il fidanzato Irama. In queste ore su Instagram Stories l’ex di Andrea Damante ha ammesso di essere stanca con queste parole: “Ragazzi voi non potete capire ma noi veniamo da un viaggio veramente ma veramente pesante di sole 7 ore perchè oggi abbiamo fatto veramente, ...

Uomini e Donne : Giulia De Lellis e Gemma Galgani Insieme! : Uomini e Donne sbarca in prima serata. Riflettori puntati sulle feste di fidanzamento dei tronisti. Ruolo esclusivo ricoperto da Valeria Marini, e con una novità assoluta: il nuovo progetto di Maria de Filippi coinvolgerà anche Giulia De Lellis e Gemma Galgani! Uomini e Donne: il nuovo progetto di Maria de Filippi coinvolgerà anche Giulia De Lellis e Gemma Galgani! Tutte le novità! Il 2019 vedrà la partenza del nuovo progetto di Maria De ...

Giulia De Lellis - la notizia che fa esaltare Irama : come umiliano Andrea Damante : La polemica di Andrea Damante sulla sua ex Giulia De Lellis non è riuscita a scalfire la serenità della influencer, ormai legatissima al cantante Irama, come dimostrano anche le ultime stories pubblicate su Instagram che li mostrano molto affiatati. Leggi anche: De Lellis, la gallery natalizia per i

Irama e Giulia De Lellis presi di mira sul web : lui ha lo smalto e 'Si trucca più di lei' : È iniziato all'insegna delle critiche il 2019 di una delle coppie più discusse dal gossip nostrano, quella formata da Giulia De Lellis e Irama. Durante le ultime apparizioni del cantante in Tv e sui social network, in molti hanno notato alcuni particolari "femminili" nel suo look: il fatto che il ragazzo indossi lo smalto nero e si trucchi quando si esibisce non è piaciuto alla maggior parte dei suoi fan, che non hanno perso tempo per farglielo ...

Giulia e Irama - dopo le coccole l’annuncio che sorprende : la De Lellis al settimo cielo : Giulia De Lellis e Irama, una coppia affiatata Giulia De Lellis e Irama continuano ad essere una coppia affiatatissima e le ultime storie pubblicate da entrambi ce lo confermano ancora una volta. I due infatti ignorano le malelingue e le accuse di chi non crede alla loro storia d’amore e non si sono fatti neanche […] L'articolo Giulia e Irama, dopo le coccole l’annuncio che sorprende: la De Lellis al settimo cielo proviene da ...

Uomini e Donne il serale - Maria De Filippi lascia il gradino a Gemma Galgani e Giulia De Lellis : Grandi novità in casa Uomini e Donne. Per le puntate di Uomini e Donne in prima serata non ci sarà Maria De Filippi. A fare gli onori di casa, anzi della villa, ci saranno due volti noti del programma di dating di Canale 5: Giulia De Lellis e Gemma Galgani. Il 2019 vedrà il ritorno di Uomini e Donne in prime time (come accaduto solo due volte in periodo estivo per la storia tra Gemma e Giorgio), ma questa volta le puntate saranno dedicate alle ...

Andrea Damante - basta Giulia De Lellis : messaggio nella notte sul nuovo inizio : Andrea Damante non vuole più parlare di Giulia De Lellis: 2019 senza di lei Andrea Damante vuole mettere un punto sul passato. E su quello che è successo con Giulia De Lellis. Non gli va né di rivangare il passato né di rispondere alle frecciatine della sua ex fidanzata lanciate negli ultimi giorni e che […] L'articolo Andrea Damante, basta Giulia De Lellis: messaggio nella notte sul nuovo inizio proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : Giulia De Lellis sbarca al serale su Canale 5 per le scelte (RUMORS) : Uomini e Donne, il popolare dating-show di Maria De Filippi, con il nuovo anno riserverà molte novità al suo pubblico, soprattutto per quanto riguarda il trono classico. La conduttrice, infatti, ha svelato che ci saranno nuove modalità per le scelte dei tronisti, che avverranno in un castello e non più in studio, e che andranno in onda in prima serata su Canale 5, presumibilmente a partire da febbraio. In queste ultime ore si stanno rincorrendo ...