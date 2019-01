Gilet gialli - scontri in tutta la Francia : ruspa sfonda gli uffici del governo : Un gruppo di 15 persone, alcune con addosso i Gilet gialli, hanno sfondato con un escavatore la porta del ministero dei Rapporti con il parlamento dove ha sede l'ufficio del portavoce del...

Gilet gialli sfondano uffici governo : 19.35 Un gruppo di 15 persone, alcune con indosso i Gilet gialli, hanno sfondato con una scavatrice la porta del ministero dei rapporti con il parlamento dove ha sede l'ufficio del portavoce del governo. Benjamin Griveaux, portavoce dell'esecutivo, e alcuni suoi collaboratori sono stati evacuati dalle forze di sicurezza.

25mila Gilet gialli in piazza in Francia : ANSA, - PARIGI, 5 GEN - Circa 25.000 persone hanno manifestato oggi su tutto il territorio della Francia, secondo fonti della polizia, mentre a Parigi i dimostranti sono stati 3.500. Sabato scorso i ...

Gilet gialli - violenti scontri a Parigi : ruspa sfonda la porta di un ministero : Guerriglia in tutta la Francia nell’ottavo weekend di proteste contro Macron, auto e cassonetti ribaltati e incendiati per le strade della capitale

Ottavo sabato di protesta in Francia - Gilet gialli sfondano con scavatrice gli uffici del governo : “Macron - dimettiti” : Un gruppo di 15 persone, alcune con indosso i Gilet gialli, hanno sfondato con una scavatrice la porta del ministero dei Rapporti con il parlamento dove ha sede l'ufficio del portavoce del governo. Benjamin Griveaux, portavoce dell'esecutivo, e alcuni suoi collaboratori sono stati evacuati dalle forze di sicurezza. "Hanno sfondato la porta del ministero dei Rapporti con il Parlamento utilizzando una scavatrice", ha riferito un testimone citato ...

Francia - nuove proteste dei Gilet gialli : diversi feriti a Parigi - Oltre 100 persone arrestate : Diverse persone sono rimaste ferite davanti al Museo D'Orsay a Parigi, dove si è fermato uno dei cortei. Lo riferiscono media d'oltralpe. Secondo i manifestanti, i feriti, soccorsi dal personale ...

