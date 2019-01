Gilet gialli: scontri a Parigi,feriti

: Due milioni di firme per una petizione verde: un nuovo problema per Macron - espressonline : Due milioni di firme per una petizione verde: un nuovo problema per Macron - RaiNews : Francia, ottavo sabato di proteste dei #giletgialli. Tensioni e scontri a Parigi ? - repubblica : ?? Parigi, scontri al corteo dei gilet gialli: poliziotto preso a calci dai manifestanti - IL VIDEO -

tra manifestanti deie forze di polizia. Diverse persone sono rimaste ferite e sono state assistite da personale paramedico davanti al Museo D'Orsay,dove si è fermata la manifestazione. Secondo i dimostranti,isono stati colpiti dalla polizia con "flash ball",proiettili non letali,nei pressi di un barcone in fiamme sulla Senna. Alcuni manifestanti hanno dato fuoco alla bandiera europea.Tensione anche nei cortei che si sono svolti in altre città dove la polizia ha fatto uso di lacrimogeni.(Di sabato 5 gennaio 2019)