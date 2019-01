Gianni Bella | orgoglio isolano al Verga Film fest

La più bella filastrocca di Natale? “Lo zampognaro” di Gianni Rodari : storia di un natale eterno : Da "L'albero dei poveri" a "Il pianeta degli alberi di natale", fino a "Lo zampognaro": le poesie-filastrocche di Gianni Rodari sul natale sono insuperate e senza tempo, da leggere e mandare a memoria durante le feste: "Se ci diamo la mano, i miracoli si faranno e il giorno di natale durerà tutto l'anno".Continua a leggere

L’isola di Pietro 3 - Gianni Morandi : “Pronto a tornare se la storia è bella” : Gianni Morandi ha espresso la propria disponibilità a tornare ad indossare i panni del pediatra Pietro Sereni in un'eventuale terza stagione della fiction L'Isola di Pietro

Marcella Bella e il sogno Sanremo/ "Mio fratello Gianni ha scritto una canzone per i 50 anni di carriera..." : Marcella Bella e il sogno Sanremo: "Mio fratello Gianni ha scritto una canzone per i 50 anni di carriera...". Le ultime notizie

Gianni Morandi apre a L’isola di Pietro 3 : ‘Tornare? Se la storia è bella naturalmente sì’ : “Una terza stagione de L’isola di Pietro? naturalmente sì se scriveranno una bella storia che possa andare avanti”, parola di Gianni Morandi. L’iconico cantante emiliano ha confermato la sua piena disponibilità a realizzare una nuova stagione della fiction di Canale 5 che l’ha riportato al mondo delle serie tv dopo tanti anni (e che, particolare non banale, è stata molto amata dal pubblico). “Lavoro quasi più ...

Gianni Bella oggi : come sta il cantante? News da Marcella Bella : come sta Gianni Bella? Le ultime dichiarazioni di Marcella Bella Ospite di Piero Chiambretti a CR4-La Repubblica delle Donne Marcella Bella ha aggiornato i fan sulle condizioni di salute del fratello Gianni Bella. Quest’ultimo, com’è noto, è stato colpito da un ictus nel gennaio del 2010. Dopo sette mesi di degenza l’artista è tornato a […] L'articolo Gianni Bella oggi: come sta il cantante? News da Marcella Bella ...

Uomini e Donne/ Tina e Gianni contro Angela : 'Sei uno scandalo - vuoi fare solo la bella vita' - Trono Over - - IlSussidiario.net : Uomini e Donne, Gemma Galgani ritorna protagonista e sui social con un velo di malinconia, il suo pensiero è legato a Rocco o a Giorgio Manetti?

Melodramma pop - Mogol torna con Gianni Bella per l'opera La Capinera : "Ispirato - l'ho scritta in sei ore" : Dal 9 dicembre al Bellini di Catania, scene e regia di Dante Ferretti Musica Mogol ha scoperto qualche settimana fa di aver venduto 523 milioni di dischi nella sua lunghissima carriera. «Me lo hanno ...

Domenica In - Gianni Bella ospite con la sorella Marcella commuove il pubblico (e Mara Venier) : “Ti ho sempre voluto bene, ti ho sempre amato e sono sempre stata una tua fan”, Mara Venier accoglie così a Domenica In Gianni Bella. Il paroliere è ospite in studio con la sorella Marcella, il pubblico si alza in piedi per applaudire il suo ritorno sul piccolo schermo. Nel gennaio 2010 il cantante era stato colpito da un ictus che gli aveva compromesso la parola, la commozione prende il sopravvento e la sorella ricorda una frase che la loro ...

Marcella e Gianni Bella a Domenica In : lacrime e commozione in studio : Marcella Bella e Gianni Bella in studio da Mara Venier: Gianni si commuove In studio da Mara Venier, arrivano i fratelli Bella ovvero Marcella e Gianni celebri cantanti e autori di brani molto famosi per la canzone italiana. Nello studio di Domenica In si raccontano, Gianni Bella torna in tv dopo tanto tempo. Infatti è […] L'articolo Marcella e Gianni Bella a Domenica In: lacrime e commozione in studio proviene da Gossip e Tv.

Domenica In - Mara Venier e le lacrime in diretta : Marcella Bella e Gianni - prima volta in tv dopo l'ictus : Commozione a Domenica In . In studio da Mara Venier entrano Marcella Bella suo fratello, Gianni Bella . Il cantautore siciliano, 71 anni, nel gennaio 2010 era stato colpito da un ictus che gli aveva ...

Gianni Bella ha scritto una canzone per Marcella : 50 anni di carriera al Festival di Sanremo 2019? L’annuncio a Domenica In : Grande annuncio a Domenica In dove nel salotto di Mara Venier prendono posto Gianni Bella e la sorella Marcella Bella. I due sono molto emozionati, parlano della malattia che ha colpito Gianni ma, soprattutto, annunciano qualcosa che fa commuovere tutti. A quanto pare, nonostante quello che è successo, Gianni Bella non ha perso la sua musicalità e proprio per i 50 anni di carriera di Marcella è tornato al pianoforte. UNA canzone PER IL Festival ...

Gianni Alemanno non è degno di ricordare Pino Rauti - dice Isabella Rauti : L'ex sindaco di Roma ha scritto un tweet in ricordo di Pino Rauti, ex segretario del MSI e suo ex suocero: l'ex moglie non l'ha presa bene