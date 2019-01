Giancarlo Magalli a Italia sì parla della chiusura de I Fatti Vostri

Giancarlo Magalli non è preoccupato dalle dichiarazioni di Carlo Freccero : I fatti vostri andranno sicuramente in onda fino a maggio. GianCarlo Magalli non è però preoccupato dalle dichiarazioni di Carlo

I fatti vostri - Giancarlo Magalli dopo l'annuncio di Freccero : "Chiudere il programma? Non è ufficiale" : Neanche il tempo di insediarsi e Carlo Freccero, nuovo direttore di Raidue, ha già fatto capire che programmi come I fatti vostri condotto da Giancarlo Magalli sono destinati a chiudere i battenti, dopo 25 anni di trasmissioni sulla tv pubblica. Contattato da Fanpage, è lo stesso conduttore a metter

Giancarlo Magalli e la chiusura de I Fatti Vostri : la sua reazione : I Fatti Vostri chiude? La reazione di Giancarlo Magalli A poche ore dalla conferenza stampa di presentazione della nuova Rai2 targata Carlo Freccero, Giancarlo Magalli ha replicato in merito alla chiusura de I Fatti Vostri. Lo storico volto del programma di Michele Guardì ha fatto sapere che, al momento, non vi è alcuna comunicazione ufficiale, ma soltanto un’ipotesi. Giancarlo Magalli ha dichiarato ai microfoni di Fanpage che i padroni ...

Marcello Cirillo su Giancarlo Magalli : ‘Un genio con dei piccoli problemi’ : “Ho lavorato con lui per vent’anni, ma come si fa a stare vent’anni insieme? Infatti alla fine non ci incontriamo più”. Marcello Cirillo, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata in onda il 26 dicembre su Rai1, torna sullo scambio di tweet con Giancarlo Magalli avvenuto quando si venne a sapere che Cirillo non sarebbe stato riconfermato per la successiva edizione de I fatti vostri. “Ci vedevamo tutte le ...

La figlia di Giancarlo Magalli in ospedale : 'Ancora nessuna novità sulla diagnosi' : Grande preoccupazione in queste ore per la figlia di Giancarlo Magalli, la quale dallo scorso lunedì si trova ricoverata presso l'ospedale Gemelli di Roma. La notizia è stata diffusa proprio da Michela che, sul suo account ufficiale Instagram, ha postato una serie di Stories in cui ha parlato del momento difficile che sta vivendo in questi giorni, poiché pare che al momento non sia stata fatta alcuna diagnosi precisa circa il suo stato di ...