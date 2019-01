: Neve blocca ambulanza, muore anziana a Gela. A #Brindisi una partoriente ferma in auto per il ghiaccio #maltempo - Agenzia_Ansa : Neve blocca ambulanza, muore anziana a Gela. A #Brindisi una partoriente ferma in auto per il ghiaccio #maltempo - NotizieIN : Ghiaccio blocca ambulanza,anziana muore - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Neve blocca ambulanza, muore anziana a Gela. A #Brindisi una partoriente ferma in auto per il ghiaccio #maltempo https://… -

Una donna di 90 anni è morta a bordo di un'rimastata in strada per la neve e l'asfalto ghiacciato, a Gela, nel Nisseno. L'in arresto cardiaco era stata soccorsa dall'. Durante il percorso per l'ospedale Vittorio Emanuele, l'autista del mezzo si è dovuto fermare per montare le catene alle ruote, non potendo procedere per ilsulla strada.Durante la sosta la donna è stata di nuovo colpita da una crisi cardiaca, che questa volta si è però rivelata fatale.(Di sabato 5 gennaio 2019)