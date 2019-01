Genoa | il dg Perinetti | “Romero | forte interesse della Juventus”

Romero - Kouame e Krunic : Perinetti fa il punto sul calciomercato del Genoa : Il calciomercato del Genoa sta entrando nel vivo con diverse trattative sia in entrata che in uscita che stanno animando questi giorni Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, ha fatto il punto sul calciomercato del club ligure in vista dei prossimi caldissimi giorni di trattative. Se in entrata continua ad essere d’attualità il nome di Rade Krunic, è in uscita che il Grifone potrebbe muoversi maggiormente, anche se i ...

Perinetti - dg Genoa : «Kouame - nuovo contatto col Napoli» : L’intervista a Radio Crc Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, è intervenuto in diretta a Radio Crc. Al centro delle sua dichiarazioni, il futuro di Christian Kouame e la trattativa per il passaggio al Napoli dell’attaccante ivoriano. «Inizio col dire che nessuno lascia Genoa a gennaio. Magari c’è qualcuno che vuole bruciare la concorrenza per il futuro…». Kouame-Napoli: «Abbiamo avuto un colloquio con i ...

Genoa - l’annuncio di Perinetti : “In estate Piatek e Kouamè…” : Intervenuto a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha parlato dell’attuale momento della squadra: “Abbiamo avuto un cammino tormentato, con tre cambi di allenatore. Eravamo partiti bene con Ballardini ma non si era contenti di come si proponeva la squadra. Con l’avvento di Prandelli abbiamo portato equilibrio e serenità. Prandelli ha ritrovato entusiasmo, ci auguriamo di andare ...

Calciomercato Genoa - Perinetti allo scoperto : “ecco il calciatore che ci serve” : Calciomercato Genoa, Giorgio Perinetti ha parlato dell’idea Ounas ed anche del calciatore che serve alla rosa che sarà di Prandelli Il ds del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato delle mosse di mercato del club ligure in vista della sessione di gennaio. Il Grifone ha da poco esonerato Juric ed affidato la panchina a Prandelli, adesso si concentrerà sul Calciomercato, come rivelato da Perinetti a calcionapoli24.com. Il ds è stato ...

Genoa - Perinetti dopo la sconfitta col Torino : 'Fiducia a Juric' : da YouTube, gli highlights di Torino-Genoa 2-1 Genova - 'Fiducia a Juric , ci abbiamo riflettuto e abbiamo ritenuto che non ci sia la necessità di dare scossoni. La squadra è viva, ci sono ...

Calciomercato Genoa - Perinetti sfoltisce la rosa : pronte cinque cessioni [GALLERY] : 1/7 ...

Genoa - Perinetti : 'Derby occasione di rilancio. Mercato? Tutti vendono ma si parla solo di noi' : Infine una riflessione sul mercato e a chi critica la politica eccessivamente passiva del Grifone: 'Il mercato lo fanno tutte le squadre: non mi sembra che Torreira, Schick, Skriniar giochino più ...