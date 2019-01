Gela | la neve blocca l’ambulanza sulla strada | donna muore d’infarto

Maltempo - allerta neve in Campania : Gelate anche a bassa quota : Come riporta l'Ansa, il dipartimento regionale della Protezione civile della Campania ha diramato un avviso di allerta meteo a partire dalle ore 20:00 di ieri, mercoledì 2 gennaio. Su gran parte del territorio campano, infatti, sono previste nevicate e gelate anche a bassa quota sino alle ore 20:00 di oggi, giovedì 3 gennaio. Inoltre, proprio a partire dalla giornata odierna - così come annunciato nella precedente comunicazione del 31 dicembre ...

Allerta Meteo Campania : freddo intenso - neve e Gelate in arrivo da stasera : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di Allerta Meteo per neve e gelate valido a partire dalle 20 di questa sera e fino alla stessa ora di domani: avrà inizio stasera un periodo di intenso freddo, con gelate e nevicate anche a quote basse per la Campania. Già dalle 20 si prevedono precipitazioni locali prevalentemente nevose inizialmente oltre i 300 metri che poi, col passare delle ore, si estenderanno a tutte le ...

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per neve e Gelate : Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha dichiarato la fase operativa di Attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase operativa di pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità delle nevicate) per neve e gelate valida dalle ore 20 di domenica 16 dicembre alle ore 10 di martedì 18 dicembre. L’avviso viene diramato in riferimento alla situazione Meteorologica sul territorio regionale, come da bollettino ...

Maltempo Venezia : rischio Gelate - pronto il piano neve : In considerazione della possibilità di deboli nevicate anche nelle zone collinari e di pianura, la protezione civile comunale di Venezia ha concordato con Aim una fase di monitoraggio dell’evoluzione meteo cui far seguire, se le previsioni rimarranno inalterate, l’attivazione dalle 21 del piano neve. Saranno eventualmente messi in funzione i due mezzi preposti alla salatura preventiva dei punti critici stradali e attivato il numero ...

Maltempo : in Veneto revocato stato attenzione per neve e Gelate : Venezia, 13 dic. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha revocato lo stato di attenzione per neve e gelate emesso ieri con validità fino a sabato mattina. Il Meteo Vene

Maltempo Veneto : revocato lo stato di attenzione per neve e Gelate : In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha revocato lo stato di attenzione per neve e gelate emesso ieri con validità fino a sabato mattina. Il Meteo Veneto di oggi prevede, infatti, in pianura precipitazioni in genere deboli/sparse, a tratti moderate, su zone montane e pianura occidentale, con probabilità bassa per locali ...

Allerta Meteo Veneto : arriva il freddo - stato di attenzione per neve e Gelate : Il primo, vero freddo invernale sta per arrivare in Veneto. Sulla base delle previsioni Meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per neve e gelate su tutto il territorio, a partire dalle ore 8.00 di domani, giovedì 13 dicembre, fino alle ore 10.00 di sabato 15 dicembre. Le previsioni elaborate dall’Arpav indicano tra giovedì e venerdì modeste nevicate ...