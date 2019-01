Gela | anziana muore su ambulanza bloccata tra la neve

ilgiornale

(Di sabato 5 gennaio 2019) Una pensionata di 90 anni è morta per un infarto a bordo di unasulla strada che collega Butera ain provincia di Caltanissetta. L'signora si è sepnta mentre il mezzo si trovava bloccato su una strada ghiacciata tra la. L'era diretta al "Vittorio Emanuele" di. L'autista del mezzo si sarebbe fermato per montare le catene. Proprio durante la sosta dell'è arrivato un secondo attacco cardiaco che sarebbe stato fatale, secondo quanto riporta ansa.it per la paziente.Daera già partita un'altraper velocizzare i tempi, ma a quanto pare la mossa non è servita a salvare la donna che ha trovato la morte su una strada ghiacciata. È stato inutile anche l'intervento dei soccorritori già presenti sul posto. Intanto di quanto accaduto sulla strada provinciale è stata informata anche la Prcura diche ha già aperto un'inchiesta. ...