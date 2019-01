Galaxy S10 Lite dovrebbe avere SoC al top | la gamma M uscire in 11 mercati

Batterie Samsung Galaxy S10 - S10 Plus e S10 Lite : capacità ed ottimizzazione : Volete conoscere in anteprima la capacità della batteria dei Samsung Galaxy S10? L'indiscrezione arriva, quasi come sempre, dall'ottimo Ice universe, che ormai non perde nemmeno un colpo, e si fionda su ogni leak con la voracità di un rapace. Se vi avevamo parlato della possibilità che il prossimo top di gamma asiatico venisse addirittura rappresentato da ben 5 modelli in questo articolo (con tutte le differenze del caso), adesso siamo pronti a ...

Samsung Galaxy S10 Plus e S10 Edge - ecco le possibili capacità delle batterie : Dopo le indiscrezioni relative alla capacità della batteria di Samsung Galaxy S10 Lite, ecco che IceUniverse ci parla degli altri due modelli. L'articolo Samsung Galaxy S10 Plus e S10 Edge, ecco le possibili capacità delle batterie proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S10 : 5 varianti - design rinnovato - “foro” sul display e supporto al 5G : Samsung è a lavoro sul Galaxy S10, ovvero lo smartphone Android che raccoglierà l’eredità dell’attuale Galaxy S9. Rispetto a quanto visto nel corso del 2018, l’azienda sembra intenzionata a introdurre una serie di novità significative. Non dovrebbe trattarsi dunque di un prodotto semplicemente più potente, bensì in grado di tracciare la strada per una nuova esperienza di utilizzo. Innanzitutto, sembra ormai certo l’arrivo ...

Samsung Galaxy S10 Lite potrebbe avere una batteria da 3.100 mAh : La versine più economica di Samsung Galaxy S10, che potrebbe chiamarsi Lite, dovrebbe poter contare su una batteria da 3.100 mAh. L'articolo Samsung Galaxy S10 Lite potrebbe avere una batteria da 3.100 mAh proviene da TuttoAndroid.

Differenze tra i 5 modelli di Samsung Galaxy S10 - elementi a confronto : Dovrebbero essere 5 i Samsung Galaxy S10 previsti per questo 2019. Se ieri vi abbiamo proposto la prima foto dal vivo del progetto Beyond 1 (con la fotocamera frontale integrata nel display), adesso proveremo a fare luce sui modelli che il colosso di Seul dovrebbe avere in programma. Si parte dal Samsung Galaxy S10 Lite, con display piatto da 5.8 pollici, doppia fotocamera posteriore (singola sul frontale), processore Snapdragon 855/Exynos 9820, ...

Ecco le dimensioni del display di Samsung Galaxy S10 a confronto con altri top di gamma : Un nuovo video ci mostra la pellicola protettiva di Samsung Galaxy S10 e mette a confronto la diagonale del display con quella di altri dispositivi top di gamma. L'articolo Ecco le dimensioni del display di Samsung Galaxy S10 a confronto con altri top di gamma proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 potrebbe avere fino a 5 diversi modelli - ecco un riassunto di tutte le specifiche : Emergono nuovi dettagli sulle specifiche dei vari modelli di Samsung Galaxy S10, che potrebbe contare due varianti 5G. L'articolo Samsung Galaxy S10 potrebbe avere fino a 5 diversi modelli, ecco un riassunto di tutte le specifiche proviene da TuttoAndroid.

Dal vivo il Samsung Galaxy S10 standard? Foto attesta la rivoluzione nel design : Il Samsung Galaxy S10 come non lo avete mai visto, in una Foto realistica appena sfornata dal noto leaker Evan Blass, in arte su Twitter @evleaks. Di lui c'è da fidarsi, ha sempre "spoilerato" un gran numero di smartphone anche molto prima del loro lancio ufficiale. Il top di gamma del produttore sudcoreano dovrebbe invece essere quasi ad un passo dalla sua presentazione chesi terrebbe, senza particolari sorprese, prima della fine di febbraio. ...

Samsung Galaxy S10 sei tu? Spunta una nuova immagine dal vivo : Il presunto Samsung Galaxy S10 compare in un'interessante nuova immagine dal vivo, mostrando foro nel display e cornici ridotte. Andiamo a scoprirla insieme grazie a @evleaks! L'articolo Samsung Galaxy S10 sei tu? Spunta una nuova immagine dal vivo proviene da TuttoAndroid.

Ottimizzazione degli spazi e curvature ridotte per i Samsung Galaxy S10 secondo due video confronti : Vetri temperati e custodie di Samsung Galaxy S10 e famiglia al centro dei riflettori. Un paio di video ci mostrano da una parte le presunte dimensioni della variante Plus a confronto con altri top e dall'altra come la curvatura degli schermi possa essere ridotta sui nuovi Galaxy del decennale. L'articolo Ottimizzazione degli spazi e curvature ridotte per i Samsung Galaxy S10 secondo due video confronti proviene da TuttoAndroid.

Una via di mezzo il display del Samsung Galaxy S10 rispetto ai predecessori : Sono sempre molto interessanti le indiscrezioni per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10, soprattutto per quanto concerne il display dei vari modelli che nel corso delle prossime settimane verranno lanciati sul mercato. Di recente abbiamo condiviso con voi il punto della situazione a proposito delle principali differenze tra i modelli appartenenti a questa famiglia, ma oggi 2 gennaio è possibile scendere maggiormente in dettagli andando ad ...

Galaxy A50 e Galaxy S10 Lite : trapelano batteria da 4000 mAh e case : Samsung Galaxy S10 Lite si fa vedere in un render grazie alla seguente foto pubblicata dal produttore della custodia che vedete attorno allo […] L'articolo Galaxy A50 e Galaxy S10 Lite: trapelano batteria da 4000 mAh e case proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S10 : il foro si illumina quando la fotocamera è in funzione : Del Galaxy S10 sappiamo ormai tutto grazie a leak e rumor provenienti da ogni dove. Ormai assodata anche la presenza del foro sul display come sul Galaxy A8s presentato un paio di settimane fa e [...] L'articolo Galaxy S10: il foro si illumina quando la fotocamera è in funzione è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Samsung Galaxy S10 avrà la stessa animazione di Galaxy A8s per avviare la fotocamera : Samsung Galaxy S10 potrebbe prendere diverse funzionalità legate al foro frontale del nuovo Infinity-O presentato con Galaxy A8s: scopriamo quali potrebbero essere. L'articolo Samsung Galaxy S10 avrà la stessa animazione di Galaxy A8s per avviare la fotocamera proviene da TuttoAndroid.