Gabriel Garko | le accuse dei fan | Non si presta a fare le foto con chi lo

Gabriel Garko accusato da un fan/ "E' un grande maleducato!" : Eva Grimaldi interviene e difende l'ex : Gabriel Garko attaccato da un fan per avergli 'negato' una fotografia: il botta e risposta social richiede anche l'intervento di Eva Grimaldi.

Gabriel Garko chiede scusa per la gaffe a Domenica In : Domenica In: Gabriel Garko chiede scusa per la gaffe della puntata precedente Ha letteralmente scatenato gli utenti sui social Domenica scorsa Gabriel Garko, in occasione della sua ospitata nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Il tutto è avvenuto per via della ‘posizione’ da lui assunta durante l’intervista: ha infatti messo un piede sulla poltrona, scatenando innumerevoli critiche sui social. Molti telespettatori di ...

Dopo anni di pettegolezzi - Gabriel Garko si sfoga : «Sono stufo di smentire la mia omosessualità». Leggi le sue parole : Ne aveva parlato anche a Sanremo, nel 2016: «Io gay? Se piaccio anche agli uomini che male c’è?». Ma ora Gabriel Garko, 45 anni, non ne può più: «Sono stanco di smentire la mia... L'articolo Dopo anni di pettegolezzi,Gabriel Garko si sfoga: «Sono stufo di smentire la mia omosessualità». Leggi le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Domenica In le lacrime di Gabriel Garko : Gabriel Garko è stato ospite a “Domenica In”, a Mara Venier ha mostrato una fede al dito. E alla domanda di Mara Venier «Se sono single? Potrei essermi sposato». , «se è il momento giusto per avere un figlio», Garko non avrebbe escluso la possibilità: «Un piccolo Garkino…». Poi l’attore ha parlato del suo rapporto con i social. «Amo tanto il mio lavoro, quanto il rispetto della mia privacy – ha detto -. Ci sono cascato ...

Domenica In - bufera su Gabriel Garko : "Togli i piedi dalla poltrona - cafone" : L'intervisata di Gabriel Garko a Domenica In era sicuramente la più attesa nella puntata del contenitore Domenicale di Rai 1. Il bell'attore ha parlato della sua vita priva non senza poco mistero, ha ...

Gabriel Garko si è sposato? L'attore sgancia la bomba in diretta : tutti i dettagli : "Sei fidanzato?", ha chiesto Mara Venier a 'Domenica In'. E l'artista torinese ha ammiccato: "Potrei essere sposato..."

Gabriel Garko a Domenica In - scoppia il giallo sulla fede : Gabriel Garko si racconta a Domenica In dando vita ad un piccolo giallo a causa di una fede. L’attore è stato ospite di Mara Venier, confessandosi senza filtri sulla sua vita privata. A incuriosire i fan è stato soprattutto un anello, molto simile ad una fede, spuntato sull’anulare della mano sinistra. Garko si è sposato? La sua risposta lascia spazio a molti dubbi. “Se sono single? Potrei essermi sposato” ha detto ...

Domenica In - Gabriel Garko ha rischiato la morte. Il racconto choc : Gabriel Garko ha rischiato la vita in un incendio. È lo stesso attore che racconta a Domenica In un episodio drammatico del suo passato che lo ha profondamente segnato. Una tragedia avvenuta nei pressi di Sanremo, dove alloggiava l’attore per il periodo del festival della canzone Italiana. Sono passati due anni da quel momento terribile ma Gabriel Garko porta ancora dentro il terrore di quei momenti. Gabriel Garko alloggiava in una villetta ...

Venier pazzesca : cosa fa a Gabriel Garko. E scoppia il giallo sulla fede : Il segreto della bellezza delle interviste di Mara Venier sta nell'originalità, nel ritratto inedito di personaggi molto noti. Si crede di sapere quasi tutto dei vip che ospita e invece la conduttrice ...

Gabriel Garko a Domenica In parla dell'incidente di Sanremo 2016 : "Per un periodo non potevo stare al buio" : Nella puntata di oggi di Domenica In la conduttrice Mara Venier ha invitato Gabriel Garko, il bello delle fiction Mediaset e protagonista del Festival di Sanremo 2016 al fianco di Carlo Conti, Virginia Raffaele e Madalina Ghenea.La Venier gli ha chiesto della sua situazione sentimentale. Ha risposto Garko: "Io single? Potrei essermi già sposato", ha scherzato l'attore, per poi parlare del suo rapporto con i social: Amo tanto il mio ...

Gabriel Garko a Domenica In : «Ho la fede al dito - potrei essermi sposato...». Poi le lacrime : «Se sono single? potrei essermi sposato...». Parola di Gabriel Garko, l'attore torinese che oggi si è raccontato a cuore aperto a Domenica In. E alla conduttrice Mara Venier ha...