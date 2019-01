Freddo polare in tutt’Italia | nevicate residue al Sud | Cosenza piomba a -7 | 3°C | tanta

meteoweb.eu

(Di sabato 5 gennaio 2019) L’ondata dicontinua a far battere i denti a tutto il Centro/Sud Italia. Faanche al Nord, con picchi di -7°C in pianura Padana e gelate diffuse, ma sono molto più significative le minime raggiunte stamattina nelle Regioni meridionali e soprattutto in Calabria e Sicilia, in modo particolare nelle aree delle due Regioni in cui non ci sono state nuvole quindi s’è verificato il fenomeno dell’inversione termica che ha determinato temperature minime clamorosamente basse. Spiccano i dati calabresi e in modo particolare quello di, nel fondovalle del Crati, ma anche le gelate sulle coste della sicilia meridionale.Ecco i dati ufficiali: -11,2°C a Serra San Bruno, -9,4°C a Morano Calabro, -7,3°C a, -6,9°C a Montevergine, -6,2°C ad Amatrice, -5,8°C a San Pietro in Guarano, -5,7°C a Floresta e San Severino Lucano, -5,6°C a Roccaforte del ...