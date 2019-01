Freccero | «Luca e Paolo faranno Toninelli a Quelli che il calcio | nessuna epurazione»

Rai2 - Freccero : “Luca e Paolo non sono stati epurati - faranno la parodia di Toninelli a ‘Quelli che il calcio'” : “Luca e Paolo sono saldi su Rai2, a Quelli che il calcio, che ha già avuto la conferma con loro alla guida anche per il prossimo anno, liberissimi di prendere in giro chiunque, Toninelli compreso. E me come ospite a parlare di calcio”. A dirlo è il direttore di Rai 2 Carlo Freccero, all’indomani delle polemiche sollevate dal deputato del Pd e segretario della commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi, che lo aveva accusato ...

Freccero risponde alle accuse di epurazione : "Luca e Paolo faranno Toninelli a Quelli che il calcio" : Tiene ancora banco il caso Freccero esploso dopo l'incontro stampa avvenuto giovedì 3 gennaio. La chiusura di Quelli che...dopo il Tg condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu lascia i suoi strasichi a partire dal commento dei due conduttori, sorpresi dalla mossa del neo direttore di Rai 2 pronto ad allungare il Tg2 con un supplemento informativo in onda sino al programma di prime time.La decisione ha suscitato diverse critiche in ...

Rai2 - il Pd contro Freccero : «Luca e Paolo epurati». Ma non è così : Luca e Paolo L’ennesima strumentalizzazione politica sulla Rai è ufficialmente partita. E stavolta è arrivata dal pulpito del Pd. Nelle ultime ore i dem si sono infatti scagliati contro i cambiamenti annunciati dal nuovo direttore di Rai2 Carlo Freccero ed in particolare contro la sua decisione di introdurre un programma d’approfondimento dopo il Tg2 delle 20, al posto di Quelli che… Dopo il Tg. Secondo gli esponenti Pd, la ...

Freccero chiude ‘Quelli che… Dopo il Tg’. Il commento di Luca Bizzarri : Quelli che... Dopo il Tg Carlo Freccero ha intenzione di rivoluzionare Rai 2, a cominciare dalla cancellazione di alcune trasmissioni. Tra queste c’è Quelli che… Dopo il Tg, il telegiornale satirico in onda subito Dopo il Tg2 delle 20.30. Al suo posto arriverà un talk d’approfondimento condotto da volti interni alla testata. Luca Bizzarri, al timone del programma con Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, si mostra spiazzato, come ...

Terremoto Freccero a Rai2 : Costantino della Gherardesca - Luca e Paolo “in bilico” per questioni politiche? : Non si placano le polemiche nate dopo la conferenza stampa che ha avuto come protagonista il neo direttore di Rai2 Carlo Freccero. Mentre l'attenzione di tutti era sul ritorno di Simona Ventura in Rai, sul suo contratto e sulla conduzione di The Voice, ad un tratto tutto è cambiato in corsa soprattutto quando lo stesso Freccero ha sottolineato di non poter trattenere nessuno in esclusiva (visto che il suo mandato, a suo dire, durerà poco meno di ...

Il Pd contro Freccero : «Luca e Paolo cacciati dalla Rai per la gag su Toninelli» : Il Pd contro Carlo Freccero. Tutti i dem e in particolare due. Il senatore Salvatore Margiotta, mastino della Commissione di Vigilanza Rai, va all'attacco: "Il direttore di Rai2 si...

RaiDue - Carlo Freccero cancella lo show di Luca e Paolo : Carlo Freccero, che proprio ieri ha iniziato la sua nuova avventura alla guida della seconda rete pubblica nazionale, oggi ha deciso di sostituire il programma del pre-serata di RaiDue dei due comici genovesi Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu "Quelli che dopo il Tg" con un nuovo programma basato sull'informazione. Ieri presentato il palinsesto La decisione presa da Freccero, secondo quanto affermano dall'opposizione e specialmente dalle file del ...