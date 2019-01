Francia | nuove proteste dei gilet gialli | diversi feriti a Parigi - Oltre 100 persone

Francia - Ue : “Parere sulla legge di Bilancio già pubblicato. L’impatto delle nuove misure sarà valutato in primavera” : Le misure annunciate lunedì dal presidente francese Emmanuel Macron “secondo i nostri calcoli non si sposano con il rapporto deficit/pil annunciato, quindi dovranno per forza aumentare il deficit e si aprirà anche un caso Francia, se la regole valgono per tutti”. Il vicepremier Luigi Di Maio ufficializza le aspettative del governo italiano. La maggioranza Lega-M5s guarda a Parigi sperando che, davanti al probabile sforamento del ...