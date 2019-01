Francesco Chiofalo e il tumore al cervello Raffaella Mennoia vicina all' ex tentatore

Francesco Chiofalo - gesto di buon auspicio prima dell'operazione : "Mi serve tanta fortuna in questo momento..." : Francesco Chiofalo, ex partecipante della quarta edizione di Temptation Island, tra pochi giorni, dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico per rimuovere un tumore al cervello.Dopo il video con il quale Francesco ha comunicato a tutti le proprie condizioni di salute e dopo altri video di ringraziamento per la solidarietà ricevuta, Francesco è tornato a condividere stories su Instagram dopo un periodo di assenza.prosegui la ...

Francesco Chiofalo rischia di rimanere disabile e confessa : 'Sono terrorizzato' : Francesco Chiofalo poco prima delle festività natalizie ha annunciato sui social di aver scoperto di avere un tumore al cervello. Ieri il personal trainer romano, reduce della fortunata esperienza a Temptation Island, tramite un'intervista è tornato a parlare del dramma che sta vivendo. Attraverso una lunga intervista rilasciata a Bitchyf, e ripresa da molte testate, Francesco Chiofalo ha rivelato tutto ciò che in questo periodo lo sta turbando. ...

Francesco Chiofalo - mancano pochi giorni all'operazione al cervello : 'La paura è tanta' : Solo due settimane fa Francesco Chiofalo tramite i social aveva annunciato di avere un brutto tumore al cervello, aggiungendo che si sarebbe dovuto sottoporre ad un delicatissimo intervento chirurgico subito dopo le festività natalizie. Ieri su Instagram il giovane 29enne ha voluto postare una immagine che lo ritrae all'interno dell'ospedale e rendere partecipi i follower di ciò a cui sta andando incontro. Tra pochissimi giorni verrà sottoposto ...

Temptation Island - Francesco Chiofalo in ospedale : ‘Tra poco mi opererò - la paura è tanta’ : Francesco Chiofalo, 29 anni, conosciuto al grande pubblico dopo aver partecipato a Temptation Island 2017 con la compagna di allora Selvaggia Roma, ha annunciato il 23 dicembre di avere un tumore al cervello. Il 2 gennaio con una foto pubblicata su Instagram aggiorna i fan del percorso intrapreso. Pre-ospedalizzazione terminata e via libera per l’operazione di 18 ore per rimuovere il poco gradito conquilino. “Con oggi si chiude il ...

