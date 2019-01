calcioweb.eu

: La prima pagina della Gazzetta oggi in edicola: ?? 2019, a Dubai con Ronaldo. CR7: 'Mi prendo tutto' ?? I campioni f… - Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta oggi in edicola: ?? 2019, a Dubai con Ronaldo. CR7: 'Mi prendo tutto' ?? I campioni f… - CalcioWeb : #Fiorentina, primo allenamento per il neo acquisto #Muriel - SerieANewsUN : ?? Calciomercato Fiorentina, primo allenamento in viola per Muriel ?? Squadra già in raduno, poi la partenza per il… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Le squadre di Serie A si preparano in vista della ripresa del campionato, in campo anche laper i viola che si sono radunati nel pomeriggio per una sessione in palestra. Tutti convocati, presente anche il neoLuis, l’ex Sampdoria si candida ad essere grande protagonista. Dopo la cena prevista la partenza per il ritiro di Malta con un charter, ‘soggiorno’ previsto fino al 10 gennaio e prima della partita di Coppa Italia contro il Torino. L’obiettivo del calciatore colombiano è quello di raggiungere al più presto la migliore condizione e farsi trovare pronto ai nastri di partenza.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloper il neosembra essere ilsu ...