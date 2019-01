Fico | non si lascia solo chi fugge da dolore |Appello ai presidenti dei Parlamenti europei

Fico : “Non si lascia solo chi fugge da dolore e morte. Bene la posizione di Di Maio - ma l’Ue non lasci sola l’Italia” : “Non possiamo permettere che vengano lasciati in condizioni inaccettabili degli esseri umani che fuggono da dolore, morte e sofferenza. La nostra civiltà si misura da questo. Se siamo solidali tutti assieme diventiamo più forti, e le responsabilità quando sono condivise non costituiscono più un peso per una comunità. Questo vale per qualsiasi tema da affrontare, incredibile quanto spesso ce ne dimentichiamo”. Lo scrive su facebook ...

Operaio morto ad Agrigento - Fico : 'Non si può morire sul lavoro' : "morire sul lavoro è inaccettabile. Succede anche in quest'anno nuovo: dobbiamo ricordare che siamo davanti a una vera e propria piaga sociale da affrontare mettendo in testa i diritti e la sicurezza ...

Presidente Fico - così non va : Nella sua lettera oggi pubblicata da Il Sole 24 Ore il Presidente della Camera Roberto Fico dedica una riflessione d'inizio d'anno a un tema delicato e decisivo per le moderne democrazie, vale a dire la centralità del Parlamento nelle dinamiche istituzionali e politiche.Lo fa con parole di buon senso, sostanzialmente condivisibili da tutti a prescindere dagli orientamenti politici.E lo fa anche con spirito d'iniziativa, come dimostra il ...

Manovra - alla Camera parla il deputato Pd Ceccanti. La collega Ascani perde le staffe e accusa Fico : “Non sta ascoltando!” : Nel corso la discussione sulla legge di Bilancio, la deputata Pd Anna Ascani ha perso le staffe e ha urlato contro il presidente della Camera, Roberto Fico, accusandolo di non essere attento durante l’intervento del collega dem Ceccanti. Fico ha subito replicato: “Sto ascoltando” L'articolo Manovra, alla Camera parla il deputato Pd Ceccanti. La collega Ascani perde le staffe e accusa Fico: “Non sta ascoltando!” ...

Manovra - Fico : “Critiche? Non sono stato parziale - né fazioso. Ho evitato esercizio provvisorio” : ”Se oggi mi si critica perché sono stato parziale, sono stato fazioso, vi dico che questo non è assolutamente vero’. Non mi sono voluto prendere la responsabilità, che sarebbe stata assolutamente assurda, di mandare il nostro paese in esercizio provvisorio allungando i tempi della discussione” sulla Manovra. Il presidente della Camera, Roberto Fico, con un messaggio su Facebook, risponde alle critiche sull’esame del ddl ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano supera l’Innsbruck non senza qualche difFicoltà : Archiviato anche il 33° turno del torneo austriaco di EBEL per Bolzano. Le Foxes portano a casa un successo importante in ottica classifica battendo 3-1 l’Innsbruck, tra le mura amiche, in un match abbastanza equilibrato. Tutte le altre partite della giornata sono ancora in corsa, ma i risultati che stanno maturando suggeriscono che la compagine italiana dovrebbe rimanere in 4a posizione. Nell’incontro odierno, le Volpi sono partite ...

La straziante lettera della madre di Daniele Belardinelli - l’ultrà morto prima di Inter-Napoli : “non lo giustiFico - ma vi prego basta!” : La mamma di Daniele Belardinelli, l’ultrà morto prima di Inter-Napoli, scrive una straziante lettera sui social: le parole di Viviana Prestier “Mio figlio è da un giorno che è morto e nessuno può avere l’idea di cosa posso provare. E non lo descrivo neanche perché è indescrivibile. Per chi non lo sa io sono la mamma di Daniele Belardinelli…“. Inizia così il lungo e commosso post su facebook di Viviana ...

