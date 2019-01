Fattura elettronica | ' L' Italia non è pronta a questa innovazione'

Fattura elettronica - «è caos fiscale». Esposto del Codacons contro l'Agenzia delle Entrate : Da qualche giorno, come previsto dalla legge, è obbligatoria l'introduzione della Fatturazione elettronica . Ma come spesso accade in questi casi, i primi giorni sono stati pieni di difficoltà: il ...

Caos Fattura elettronica - esposto Codacons contro Agenzia Entrate : Il Codacons interviene per "contrastare il Caos fiscale generato dalle nuove norme" e, in particolare, "dall'introduzione della fatturazione elettronica". L'Associazione ha infatti reso noto di avere deciso di "presentare un esposto per interruzione di pubblico servizio" e chiede di "prorogare i termini per l'invio della documentazione, stante l'impossibilità riscontrata nei giorni scorsi da tanti e tanti utenti del sito dedicato alla ...

Fattura elettronica 2019 : novità sul pagamento del bollo : ecco come fare : La rivoluzione della Fattura elettronica 2019 è cominciata. È una delle più grandi novità sul piano fiscale da inizio anno e riguarda tutti i soggetti chiamati all’emissione, invio e conservazione delle fatture. L’obbligo di gestire questo adempimento fiscale in modo del tutto digitale è entrato in vigore dallo scorso 1° gennaio 2019. È un obbligo ancora giovane, che può creare confusione tra gli addetti e difficoltà. Tra vari chiarimenti ...

Fatturazione elettronica - in tilt sito Agenzia delle Entrate/ Bignami - FI - chiede "dimissioni del direttore" : Fatturazione elettronica, in tilt sito Agenzia delle Entrate. Bignami di Forza Italia chiede "dimissioni del direttore". Ultime notizie

La nuova Fattura - elettronica sì ma onerosa : per le imprese salasso da 600 milioni : Come si fa una fattura elettronica, chi è esonerato e quanto costa: vediamo di chiarire alcuni concetti con una facile guida...

Fatturazione elettronica : già in tilt la nuova piattaforma per le fatture elettroniche dell'Agenzia delle Entrate : Falsa partenza per il nuovo portale dell'Agenzia delle Entrate creato ad hoc per la gestione telematica delle fatture pilastro, appunto, della rivoluzione della Fatturazione elettronica, per combattere l"evasione dell"Iva. Perché al secondo giorno di attività si registrano già problemi non da poco sulla piattaforma.Era da aspettarselo e come scrive La Verità, molti operatori che hanno cercato di inviare per conto di clienti le prime fatture ...

Fattura elettronica 2019 : rivoluzione partita dal 1° gennaio 2019 - cosa cambia : La rivoluzione è partita: dal 1° gennaio 2019 l’unica modalità di Fatturazione sarà la Fattura elettronica. per i cittadini normali non cambia granché, ma per tutti i soggetti che devono emettere Fatturazione invece sì. Banditi carta e stampanti, si invierà tutto in modalità digitale, e nello stesso modo si archivieranno e conserveranno i documenti fiscali. L’obbligo è entrato in vigore all’alba del 1° gennaio 2019 e vale per tutti: per le ...

Fattura elettronica - l’Abc per capire la rivoluzione scattata il 1° gennaio : È forse la novità più importante del 2019 in materia fiscale. Dal 1° gennaio tutte le partite Iva dovranno emettere fatture elettroniche. Sono esclusi i contribuenti forfettari, le farmacie e gli operatori sanitari, alcuni agricoltori e le associazionisportive dilettantistiche. Prevista una moratoria sulla sanzione per l'invio ritardato. ...

Fatturazione elettronica - ora è obbligatoria : come funziona e chi la deve emettere : Dal primo gennaio è scattato l'obbligo di Fatturazione elettronica per i professionisti e le imprese che lavorano con partita Iva. L'Agenzia delle Entrate, nella sua guida, spiega chi sono le persone coinvolte, come funziona, quali sono le differenze rispetto a quella tradizionale e come emettere le nuove fatture.Continua a leggere

Fattura elettronica verso soggetti privati : gli aggiornamenti dell'Agenzia delle Entrate : L'Agenzia delle Entrate ha emanato lo scorso 28 dicembre 2018 il provvedimento del Direttore dell'Agenzia n°527125, entrato in vigore ieri, che introduce importanti novità in tema di emissione della Fattura elettronica nei confronti di soggetti privati non titolari di Partita Iva, in pratica la stragrande maggioranza dei consumatori finali. In particolare le nuove disposizioni dell'Agenzia delle Entrate riguardano i fornitori di servizi di ...

Fattura elettronica al via : le cose da sapere per partire : (Foto: istock) Al via oggi, 1 gennaio 2019, la Fattura elettronica tra i privati, che sostituisce la precedente modalità di Fatturazione per tutti i professionisti. La nuova misura rientra nel pacchetto di norme previste dal governo per contrastare l’evasione fiscale nel nostro Paese, che nel 2017 ha raggiunto la cifra di 100 miliardi di euro, 35 miliardi dei quali derivano proprio dall’Iva evasa. Chi riguarda Il nuovo metodo di Fatturazione, ...

Fisco : scatta obbligo Fattura elettronica : Con il nuovo anno scatta per i titolari di partita Iva l'obbligo della fatturazione elettronica. Entra in vigore la nuova normativa che prevede l'addio alla vecchia fattura cartacea, integralmente ...

Fattura elettronica - si parte. Come funziona - soggetti esclusi - regole - sanzioni : Dal 1° gennaio 2019 scatta l'obbligo della e-Fattura, compresa la scheda carburante, anche tra privati. Imprenditori e partite Iva dovranno adeguarsi: nei primi mesi le sanzioni saranno soft

