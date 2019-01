Fantacalcio | Muriel | ecco come cambia la Fiorentina | affare conveniente?

serieanews

: Calciomercato Fiorentina, dopo Muriel un altro attaccante: si punta Andreas Pereira. Via Pjaca… - fantagazzetta : Calciomercato Fiorentina, dopo Muriel un altro attaccante: si punta Andreas Pereira. Via Pjaca… - EnzoRusciano : RT @franpompeo2: Un nuovo attaccante per la #Fiorentina. #Fantacalcio #SerieA Player Review Serie A 2018-19: Luis Muriel @GuadagnaCalcio ht… - GuadagnaCalcio : RT @franpompeo2: Un nuovo attaccante per la #Fiorentina. #Fantacalcio #SerieA Player Review Serie A 2018-19: Luis Muriel @GuadagnaCalcio ht… -

(Di sabato 5 gennaio 2019)- Laha ufficializzato l’acquisto didal Siviglia. L’attaccante colombiano, ex Udinese e Sampdoria, andrà a rinforzare l’attacco messo a disposizione di Pioli. Un nuovo attaccante per dare più linfa vitale all’attacco dei toscani in vista della seconda parte di stagione.cambierà l’assetto tattico dellarappresenterà un ottimo investimento …L'articolola? proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....