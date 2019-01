Fabregas saluta il Chelsea | destinazione Monaco

Fabregas pronto a salutare il Chelsea : Milan e Arsenal sulle sue tracce : Cesc Fabregas potrebbe lasciare il Chelsea ben prima del termine della stagione, il mercato di gennaio sarà caldissimo per lo spagnolo Cesc Fabregas si appresta a lasciare il Chelsea. Il rapporto con Maurizio Sarri non è mai decollato, non tanto dal punto di vista personale, quanto proprio dal punto di vista tattico dato che il neo tecnico dei Blues non ha praticamente mai utilizzato il centrocampista spagnolo. Nel mese di gennaio dunque, ...